Экономика

Уроки предпринимательства провели для псковских школьников

Всероссийские предпринимательские уроки прошли в Лицее экономики и основ предпринимательства №10 и в Многопрофильном правовом лицее №8, сообщили Псковской Ленте Новостей в автономной некоммерческой организации Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фото: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Это просветительский проект Росмолодёжи, направленный на развитие и популяризацию предпринимательства среди молодежи, а также на обучение навыкам креативного и предпринимательского мышления.

Провели уроки лидер сообщества Росмолодёжь.Предпринимай по Псковской области Анастасия Чугунова и модератор мероприятия, предприниматель Кристина Шаинидзе.

Школьникам предложили сыграть в игру «Созидатели». Ребята попробовали себя в роли людей, которые создают предпринимательские идеи, превращают их в проекты и вдохновляют своим примером других на созидательные действия. Они выполняли задания в командах и главной задачей было убедить всех, что именно их идея — наиболее социально полезная и перспективная.

В рамках занятий участники получают не только теоретические, но и практические знания через кейсы и задачи.

Лидер сообщества Росмолодёжь.Предпринимай по Псковской области Анастасия Чугунова рассказала, как проект Росмолодёжь.Предпринимай помогает молодым людям.

«Если у вас есть идея, мы поможем её "прокачать" и проверить. Нужны знания – подберем акселераторы и наставников — практиков и познакомим с такими же целеустремлёнными ребятами. Наша цель — чтобы вы стали не просто предпринимателями, а лидерами, которые меняют к лучшему свои города и всю страну. Всероссийский предпринимательский урок — это ваш первый шаг», - сказала Анастасия Чугунова.