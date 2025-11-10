Экономика

Суд рассмотрит иск о дроблении закупок при благоустройстве парка «Лукоморье» в Пушкинских Горах

Суд принял к производству иск прокурора Псковской области в интересах Пушкиногорского муниципального округа к Пушкиногорскому культурно-досуговому центру, к индивидуальному предпринимателю А. Савину о признании недействительными контрактов, применении последствий недействительности в виде взыскания с предпринимателя в пользу учреждения 2 280 178 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение создано с помощью нейросети

Прокуратура Пушкиногорского района провела проверку в сфере реализации Культурно-досуговым центром федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». По итогу проведенной проверки установлено, что между учреждением и предпринимателем заключены контракты на выполнение работ по благоустройству территории парка «Лукоморье» в рабочем поселке Пушкинские Горы по проекту «Пушкинские Горы. Лукоморье», а именно:

контракт на поставку и монтаж спортивного оборудования для воркаута;

контракт на поставку и установку теннисных столов;

контракт на поставку и монтаж канатной пирамиды;

контракт на поставку и монтаж парковых качелей.

Общая сумма указанных контрактов составила 2 280 178 рублей, а каждый из них в отдельности до 600 тысяч рублей.

Вместе с тем, как указывает прокурор, обоснованных причин разделения данных поставок на отдельные контракты при наличии единой цели – благоустройства территории парка, в обход конкурентных процедур не имеется. Дробление единой закупки привело к созданию преимущественного положения предпринимателя перед другими хозяйствующими субъектами.

Предварительное и судебное заседания по делу назначены на 3 декабря.