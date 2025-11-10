Экономика

Рост реальных зарплат практически остановится в 2026 году

«Зарплатная гонка» в России практически завершилась — в 2026 году реальный заработок граждан увеличится всего на 2,7%, прогнозируют опрошенные ЦБ аналитики. Их оценка вдвое ниже прогноза Минэка (5,7%) и в 1,5 раза меньше нынешней динамики — 4,4%.

У компаний больше нет возможностей для дальнейшего повышения окладов, а рынок труда уже не столь перегрет, как в прошлом году. Такая ситуация может привести к снижению покупательной способности, росту теневой занятости и сокращению поступлений по НДФЛ и страховым взносам, но при этом поможет сдержать инфляцию.

В следующем году номинальная зарплата вырастет на 8,4%, при этом реальная (то есть с учетом инфляции) — только на 2,7%. Это следует из результатов октябрьского макроэкономического опроса ЦБ, пишут «Известия». Для расчета регулятор использовал ответы 26 экономистов.

При этом Минэк ожидает более значительного повышения — на 5,7% в реальном выражении, то есть в два раза больше.

«Разница в прогнозах министерства и ЦБ связана с разными базовыми предпосылками. Минэк ожидает более быстрое снижение ключевой и инфляции уже во второй половине 2025 года, что, по его расчетам, позволит реальным доходам расти заметнее. Аналитики же более осторожны: они видят риски сохранения высокого роста цен на фоне дефицита кадров и увеличения бюджетных расходов», — объяснил частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров.

По его словам, события последних месяцев показывают, что консервативная оценка опрошенных регулятором аналитиков ближе к действительности. По данным Росстата, в январе – августе 2025-го реальные зарплаты выросли на 4,4%, тогда как Минэк ожидал 6,8%. За этот период средний заработок составил около 96 тыс. рублей.

Замедление действительно неизбежно — после рекордных 9,1% роста в 2024 году и 4–5% в этом экономика выходит на более устойчивые темпы, отметил Федор Сидоров.

Прогноз по минимальному повышению реальных заработков выглядит вполне реалистичным, согласился заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. По его словам, это уже отражается на рынке труда: бизнес столкнулся с пределом возможностей в зарплатной гонке. Наращивание фонда оплаты труда становится нерентабельным на фоне увеличения издержек из-за высоких ставок, усиления налоговой нагрузки и замедления темпов роста выручки. Поэтому компании всё чаще выбирают формы нематериальной мотивации, которые не требуют прямых финансовых затрат, добавил эксперт.

Кроме того, на рынке труда появились первые признаки охлаждения, отметила профессор Финансового университета при правительстве РФ Юлия Долженкова. По ее словам, компании стали осторожнее подходить к найму, стремясь повышать эффективность за счет внутренних резервов и оптимизации расходов. В ряде организаций уже начали сокращать персонал.

Осенью каждая десятая компания планирует увольнения — об этом заявили 12% участников опроса сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

По словам Юлии Долженковой, в последние годы к работе были привлечены ранее неактивные группы населения — часть студентов, женщины в декрете, пенсионеры. Это обеспечило прирост занятого населения на миллионы человек, однако большинство таких работников заняты в низкооплачиваемых сегментах.