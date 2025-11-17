Экономика

Зарплаты врачей и наращивание номерного фонда обсудили в соцкомитете Собрания

Проект бюджета Псковской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов обсудили депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общий объем доходов областного бюджета составит 68 243 582 000 рублей. Общий объем расходов планируется в размере 70 956 818 000 рублей.

Налоговые и неналоговые доходы в 2026 году при этом составят 38 138 808 000 рублей. Безвозмездные поступления — 30 104 774 000 рублей.

Также на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов планируется приватизировать 55 объектов недвижимого имущества на территории всей Псковской области.

Для финансирования дефицита областного бюджета в 2026 году планируется привлечь 2 713 236 000 рублей.

Госдолг планируется в размере 22 млрд рублей. На сегодняшний день долговые обязательства составляют 17 млрд рублей.

Отмечается, что налоговая часть доходов выросла на 6,8%. На 2026 год поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета области запланировано в объеме 47,9 млрд рублей.

Среднемесячная заработная плата в Псковской области в 2026 году планируется в размере 52 тысяч рублей.

«У меня вопрос простой: сколько в процентах мы хотим проинвестировать на меры поддержки нашего населения?» - спросил лидер фракции «Единая Россия» Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян.

«Хотелось бы, чтобы губернатор озвучил. Процент будет не ниже инфляции. Ко второму чтению губернатор обозначит этот вопрос», - ответила заместитель губернатора Псковской области Татьяна Баринова.

«Безработица наименьшая у нас в регионе, количество населения уменьшается. За счет чего такое значительное увеличение платежей за нерабочее население?» - поинтересовался председатель комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«У нас категория врачей и медперсонала подходит под поручение президента об увеличении зарплаты. По бюджетной сетке, которая не относится к платежу, по МРОТу увеличение необходимо в размере 2 млрд рублей», - пояснила Татьяна Баринова.

«У меня вопрос риторический. У нас руководители и главные врачи медицинских учреждений не привязываются к средней зарплате. Скажите, практика такая только для медицины? Или для всех?» - поинтересовался Армен Мнацаканян.

«Дело в том, что этот предел установлен законом. Почему это сделано для отдельных организаций? У нас есть распоряжение президента. Главный врач назначается из числа врачей. Его уровень заработной платы получается меньше, чем зарплата рядового врача. Поэтому мотивация низкая на замещение, из-за этого у нас было много исполняющих обязанности», - ответил заместитель министра здравоохранения Псковской области Денис Иванов.

«Мы знаем, что у нас есть дефицит кадров, мы прекрасно знаем, что в стране до 60% окончивших институты и ординатуру не исполняют свои обязанности. В связи с этим на днях принят и подписан президентом закон о наставничестве молодым медикам. При вступлении закона в силу и его исполнении мы, скорее всего, достигнем 100% возвращения медицинских кадров. Сколько мы планируем получить таких специалистов в следующем году?» - спросил Игорь Дитрих.

«В данном случае динамика растет, мы реализуем меры поддержки», - ответил Денис Иванов.

«Есть конкретная цифра? Если нет, так и скажите, что нет. В рамках исполнения поручения президента сколько будет врачей?» - добавил Игорь Дитрих.

«Не готов ответить», - ответил Денис Иванов.

«Так и скажите. Вопрос Татьяне Алексеевне. Если на каждого медработника будет наставник, у них будет зарплата. Мы это предусмотрели? Социальные гарантии?» - продолжил Игорь Дитрих.

«Мы этот вопрос еще раз детально проработаем ко второму чтению. Сейчас это еще на рассмотрении», - прокомментировала Татьяна Баринова.

«Гостиничного фонда будет хватать, или сколько нам еще нужно?» - поинтересовался Игорь Дитрих.

«По ранее разработанной схеме, потребность региона в дополнительных номерах составляет порядка 2300 номеров. Мы не идем ни с опережением, ни с отставанием. Хорошими темпами идет наращивание номерного фонда. Идет большая работа с привлечением инвесторов, чтобы достичь показателей», - отметила министр туризма Псковской области Марина Егорова.

«В каком ценовом сегменте будет номерной фонд?» - спросила депутат Псковского областного Собрания от «Единой России» Елена Даньшова.

«Создаются (отели) от беззвездных до недавно открывшегося отеля категории 5 звезд. Будет востребовано разными целевыми аудиториями», - прокомментировала Марина Егорова.

«Депутаты фракции КПРФ не поддерживают проект данного бюджета. Раскроем нашу позицию на сессии. Во-первых, это выполнение нашего руководства. Во-вторых, КПРФ предлагала свой вариант бюджета, где идет пополнение за счет богатых, сверхбогатых и банковских структур», - заявил лидер фракции КПРФ Дмитрий Михайлов.

«Уважаемые коллеги, бюджет сложный, надо понимать чтобы всем всего хватило. Главная заслуга — меры соцподдержки остаются на уровне. Это очень важно. Единственная просьба, чтобы все вопросы вы решили с министерством финансов. Я бы мог задавать их до вечера. Решайте, чтобы мы вышли к финалу», - выступил Армен Мнацаканян.

Четыре депутата проголосовали «за», воздержались двое.