Экономика

До 1 декабря жители Псковской области могут выбрать страховщика для управления пенсионными накоплениями

Жители Псковской области, у которых есть пенсионные накопления, могут до 1 декабря 2025 года выбрать страховщика для управления этими средствами, сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Страховщиком может быть Социальный фонд России или один из негосударственных пенсионных фондов (НПФ), входящих систему гарантирования прав застрахованных лиц. Так, с начала 2025 года правом изменить страховщика воспользовались 1 206 жителей региона.

«Пенсионные накопления сформированы у граждан определённой возрастной категории, а именно: 1967 года рождения и моложе – за счёт взносов, уплаченных работодателем с 2002 по 2014 годы. Все эти средства сохраняются у страховщиков, инвестируются и будут выплачены, когда у гражданина возникнет на это право. Кстати, одной из причин, по которым псковичи передают свои пенсионные накопления из одной управляющей компании в другую, является разный уровень их инвестиционной доходности», — отметил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Переход от одного страховщика к другому без потери инвестиционного дохода возможен только раз в пять лет. Если гражданин принимает решение о смене страховщика раньше, чем истекут пять лет с момента предыдущего перевода, это считается досрочным переходом. В такой ситуации инвестиционный доход не сохраняется.

При подаче заявления о досрочном переходе из одного фонда в другой гражданин будет уведомлен о потерях заранее, что даст ему возможность принять взвешенное решение и даже изменить его. Поданное заявление о переводе пенсионных накоплений он вправе отозвать до 31 декабря текущего года.

Для перевода пенсионных накоплений к новому страховщику необходимо подать заявление в ОСФР по Псковской области. Это можно сделать лично в клиентских службах регионального Отделения или на портале госуслуг. При подаче заявления через госуслуги требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи.

«Отметим, если гражданин решил передать управление своими пенсионными накоплениями негосударственному пенсионному фонду, ему необходимо предварительно заключить с ним договор об обязательном пенсионном страховании и только после этого подать заявление о переходе. Получить сведения о наличии пенсионных накоплений и текущем страховщике можно на портале госуслуг. Для этого нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета», - добавили в ОСФР.