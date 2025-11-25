Экономика

Налоговые доначисления бизнесу и гражданам выросли в 1,5 раза

Налоговые доначисления бизнесу и гражданам за девять месяцев 2025 года выросли почти в полтора раза и достигли 443 млрд рублей, следует на основе данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Это самый высокий показатель с 2022 года. В сумму вошли долги по налогам, а также штрафы и пени, выставленные по итогам проверок.

Основная часть недоимок пришлась на организации. При этом вдвое выросли претензии к физическим лицам — до 1,8 млрд рублей. Кроме того, у индивидуальных предпринимателей неустойки увеличились почти на 10%, до 6,4 млрд. Чаще всего доначисления касались НДС, налога на прибыль, НДФЛ, УСН и страховых взносов.

По словам члена Совета МРО «Деловая Россия» Андрея Глушкина, основные нарушения включают занижение доходов, завышение расходов, фиктивных контрагентов и схемы ради вычетов. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов уточнил, что инспекторы также все чаще обнаруживают дробление бизнеса, «серые» зарплаты и формальный перевод сотрудников в статус ИП или самозанятых, пишут «Известия».

Также в отношении физлиц налоговая все чаще фиксирует неучтенные доходы от продажи и аренды имущества, зарубежные активы и поступления и операции с криптовалютой. Хотя суммы здесь пока ниже, темпы роста выше из-за расширения базы контроля — от банковских данных до сведений Росреестра и цифровых следов платежей, отметил Владимир Чернов.