Экономика

Сроки подачи заявления на патент назвали в псковском УФНС

Управление Федеральной налоговой службы России по Псковской области напоминает индивидуальным предпринимателям о необходимости подачи заявления на применение патентной системы налогообложения (ПСН) с 1 января 2026 года. Заявление необходимо представить не позднее 16 декабря текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

Предприниматели, желающие перейти на ПСН, должны подать заявление за десять рабочих дней до начала применения этой системы. Для этого используется форма № 26.5-1, утвержденная приказом ФНС России от 09.12.2020 № КЧ-7-3/891@.

Результат рассмотрения заявления (выдача патента или отказ) налогоплательщик получит в течение пяти рабочих дней с момента подачи.

Заявление можно подать несколькими способами: в электронной форме через телекоммуникационные каналы связи; через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя»; лично или через представителя в налоговом органе по месту жительства (при этом необходимо оформить доверенность); почтой с описью вложения.

Предприниматели могут предварительно рассчитать сумму налога, используя сервис «Налоговый калькулятор – Расчет стоимости патента».

С 1 января 2026 года предельная величина доходов для применения ПСН составит 20 миллионов рублей в год. Если совокупный доход индивидуального предпринимателя в текущем году превысит эту сумму, он не сможет применять ПСН в 2026 году. Если порог в 20 миллионов рублей будет превышен в течение 2026 года, право на применение ПСН утратится с начала действия патента.

В дальнейшем предельная величина доходов для применения ПСН будет снижаться: с 1 января 2027 года она составит 15 миллионов рублей, а с 1 января 2028 года и далее - десять миллионов рублей.

Также при одновременном применении ПСН и упрощенной системы налогообложения (УСН) для определения лимита по доходам на ПСН необходимо учитывать доходы от обеих систем налогообложения.