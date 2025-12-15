Псковcкая обл.
Экономика

Псковские депутаты проголосовали за бюджет-2026: Придраться можно и к фонарному столбу, но мы видим развитие

18.12.2025 13:14|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о бюджете Псковской области на 2026 год и на планируемые 2027 и 2028 годы поддержал 21 депутат, четыре члена фракций КПРФ и «Яблоко» воздержались, проголосовавших против не было, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей в 50-й сессии Псковского областного Собрания депутатов. 

 

«Фракция ЛДПР поддерживает бюджет, и на это есть ряд причин. Я каждый год отмечаю работу губернатора, к которому всегда можно обратиться. К сегодняшнему дню вопросы были отработаны. Несмотря на тяжелую ситуацию, надо отметить снижение задолженности. Единственный способ выбраться – это за счет собственных доходов. Также мы видим развитие нашей экономики по многим направлениям», - выступил лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.

«Из бюджетного послания видно, что в тех рамках, которые мы имеем, и возможностях финансирования из федерального бюджета проведена работа по направлениям развития Псковской области. Думаю, что все согласятся, что основная цель – сохранение народонаселения. Это наша общая задача. Мы можем построить хорошие дороги, но кто будет ездить? Мы построим новые ФАПы, но там некому будет работать и лечиться. Мы построим школы, но они не будут заполнены. Будет бюджет больше федеральный – сможем и мы получить больше оттуда. Мы понимаем, что такая обстановка сейчас. Тем не менее, было сказано о развитии промышленности. Это хорошо. В этом году закрылась "Еврокерамика", и около 250 млн наш бюджет потерял. Ряд фабрик сейчас под вопросом. Многие жители работают вахтовым методом. Понимаю, что есть бизнес, но нужно создавать условия, чтобы в районах были предприятия. В том же Невеле предприятия строили дома и раздавали квартиры. Есть надежда, что бюджет будет расти, и фракция КПРФ будет поддерживать те предложения, которые пойдут на пользу области», - заявил депутат, персек обкома КПРФ Петр Алексеенко.

КПРФ от голосования за бюджет воздержалась.
 
«По результатам работы согласительной комиссии, наши правки не приняли, однако предложения были взяты в работу, поэтому фракция не будет голосовать против бюджета», - выступил лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук и также воздержался от голосования.

Остальные коллеги, как и депутат от ЛДПР, высказали поддержку работе губернатора и правительства Псковской области.

«Наши поправки были приняты, и мы будем поддерживать бюджет. Хочется сказать, что это последняя сессия этого созыва, которая обсуждает бюджет. Налажена связь с депутатским корпусом. Хочется выразить слова благодарности министерству образования. Те обращение, которые мы отправляли, решались. Все было отработано. Также хочется сказать, что в понедельник было общение с парламентариями, далеко не во всех субъектах если практика общения с губернатором. У нас в регионе выработан отличный демократический механизм», - считает лидер фракции «Новые люди» Андрей Маковский.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак решил прокомментировать критические замечания в адрес губернатора Михаила Ведерникова: «Придраться можно и к фонарному столбу. Однако есть цифры, с которыми невозможно спорить. Все регионы испытывают сложности, но удается сделать многое, и для этого нужно приложить много усилий».

По мнению депутата, строительная отрасль является основной в экономике Псковской области, потому что обеспечивает работу 10 других отраслей. «Забота о ней – важная составляющая работы правительства, и мы ее видим. На сегодняшний день Борисовичи (деревня в Псковском округе - ред.) развиваются активно, потому что вся инженерная инфраструктура была создана. Выплачиваются серьезные налоги, а граждане имеют возможность приобрести жилье по доступным ценам. В той непростой ситуации для застройщиков, с одной стороны, правительство поддерживает, а сетевая организация это все перечеркивает. Хотелось бы, чтобы на это обратили внимание. В заключение хочу поблагодарить за работу, хочу выразить надежду, что в новом году будет улучшение в стране, в мире и, соответственно, в нашей области. "Справедливая Россия" поддерживает вашу работу в такое непростое время. Мы голосуем "за"», - подчеркнул лидер фракции Олег Брячак.

Также поддержали работу правительства и депутаты от «Единой России».

«Мы на этой неделе прекрасно поработали на фракциях и решили много важных моментов. Я считаю, что мы сделали хороший рывок. Какие пожелания? Мы о многом говорили, но у нас в каждой отрасли есть развитие, деньги, планы и цели. Пожелания министрам и главам округов – выполнения всех задач и целей, которые обозначил губернатор. Да, сложности будут, но у нас есть командная работа, чтобы выйти к тем целям, чтобы населению было хорошо. Я от фракции могу сказать, что мы полностью поддерживаем бюджет. Мы будем голосовать "за"», - заявил лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Напомним, также на этой сессии губернатор Михаил Ведерников выступил с бюджетным посланием и ответил на вопросы депутатов по проекту бюджета.

Сегодня бюджет-2026 приняли сразу в трех чтениях на 50-й сессии регионального парламента. 

Доходы областного бюджета на 2026 год составят 69 108 631 000 рублей, расходы – 71 821 867 000 рублей, дефицит без изменений в размере 2 713 236 000 рублей, государственный долг – 21 535 778 000 рублей (или 56,5% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета).

Брячак Олег Михайлович Депутат Псковского областного Собрания Минаков Антон Александрович Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.
Алексеенко Петр Васильевич Депутат Псковского областного Собрания Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания, председатель псковского «Яблока» Маковский Андрей Андреевич Депутат Псковского областного Собрания
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Псковская Лента Новостей
