Экономика

Псковские депутаты проголосовали за бюджет-2026: Придраться можно и к фонарному столбу, но мы видим развитие

Законопроект о бюджете Псковской области на 2026 год и на планируемые 2027 и 2028 годы поддержал 21 депутат, четыре члена фракций КПРФ и «Яблоко» воздержались, проголосовавших против не было, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей в 50-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

«Фракция ЛДПР поддерживает бюджет, и на это есть ряд причин. Я каждый год отмечаю работу губернатора, к которому всегда можно обратиться. К сегодняшнему дню вопросы были отработаны. Несмотря на тяжелую ситуацию, надо отметить снижение задолженности. Единственный способ выбраться – это за счет собственных доходов. Также мы видим развитие нашей экономики по многим направлениям», - выступил лидер фракции ЛДПР Антон Минаков.

«Из бюджетного послания видно, что в тех рамках, которые мы имеем, и возможностях финансирования из федерального бюджета проведена работа по направлениям развития Псковской области. Думаю, что все согласятся, что основная цель – сохранение народонаселения. Это наша общая задача. Мы можем построить хорошие дороги, но кто будет ездить? Мы построим новые ФАПы, но там некому будет работать и лечиться. Мы построим школы, но они не будут заполнены. Будет бюджет больше федеральный – сможем и мы получить больше оттуда. Мы понимаем, что такая обстановка сейчас. Тем не менее, было сказано о развитии промышленности. Это хорошо. В этом году закрылась "Еврокерамика", и около 250 млн наш бюджет потерял. Ряд фабрик сейчас под вопросом. Многие жители работают вахтовым методом. Понимаю, что есть бизнес, но нужно создавать условия, чтобы в районах были предприятия. В том же Невеле предприятия строили дома и раздавали квартиры. Есть надежда, что бюджет будет расти, и фракция КПРФ будет поддерживать те предложения, которые пойдут на пользу области», - заявил депутат, персек обкома КПРФ Петр Алексеенко.

КПРФ от голосования за бюджет воздержалась.

«По результатам работы согласительной комиссии, наши правки не приняли, однако предложения были взяты в работу, поэтому фракция не будет голосовать против бюджета», - выступил лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук и также воздержался от голосования.

Остальные коллеги, как и депутат от ЛДПР, высказали поддержку работе губернатора и правительства Псковской области.

«Наши поправки были приняты, и мы будем поддерживать бюджет. Хочется сказать, что это последняя сессия этого созыва, которая обсуждает бюджет. Налажена связь с депутатским корпусом. Хочется выразить слова благодарности министерству образования. Те обращение, которые мы отправляли, решались. Все было отработано. Также хочется сказать, что в понедельник было общение с парламентариями, далеко не во всех субъектах если практика общения с губернатором. У нас в регионе выработан отличный демократический механизм», - считает лидер фракции «Новые люди» Андрей Маковский.

Лидер фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак решил прокомментировать критические замечания в адрес губернатора Михаила Ведерникова: «Придраться можно и к фонарному столбу. Однако есть цифры, с которыми невозможно спорить. Все регионы испытывают сложности, но удается сделать многое, и для этого нужно приложить много усилий».

По мнению депутата, строительная отрасль является основной в экономике Псковской области, потому что обеспечивает работу 10 других отраслей. «Забота о ней – важная составляющая работы правительства, и мы ее видим. На сегодняшний день Борисовичи (деревня в Псковском округе - ред.) развиваются активно, потому что вся инженерная инфраструктура была создана. Выплачиваются серьезные налоги, а граждане имеют возможность приобрести жилье по доступным ценам. В той непростой ситуации для застройщиков, с одной стороны, правительство поддерживает, а сетевая организация это все перечеркивает. Хотелось бы, чтобы на это обратили внимание. В заключение хочу поблагодарить за работу, хочу выразить надежду, что в новом году будет улучшение в стране, в мире и, соответственно, в нашей области. "Справедливая Россия" поддерживает вашу работу в такое непростое время. Мы голосуем "за"», - подчеркнул лидер фракции Олег Брячак.

Также поддержали работу правительства и депутаты от «Единой России».

«Мы на этой неделе прекрасно поработали на фракциях и решили много важных моментов. Я считаю, что мы сделали хороший рывок. Какие пожелания? Мы о многом говорили, но у нас в каждой отрасли есть развитие, деньги, планы и цели. Пожелания министрам и главам округов – выполнения всех задач и целей, которые обозначил губернатор. Да, сложности будут, но у нас есть командная работа, чтобы выйти к тем целям, чтобы населению было хорошо. Я от фракции могу сказать, что мы полностью поддерживаем бюджет. Мы будем голосовать "за"», - заявил лидер фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Напомним, также на этой сессии губернатор Михаил Ведерников выступил с бюджетным посланием и ответил на вопросы депутатов по проекту бюджета.

Сегодня бюджет-2026 приняли сразу в трех чтениях на 50-й сессии регионального парламента.

Доходы областного бюджета на 2026 год составят 69 108 631 000 рублей, расходы – 71 821 867 000 рублей, дефицит без изменений в размере 2 713 236 000 рублей, государственный долг – 21 535 778 000 рублей (или 56,5% налоговых и неналоговых доходов областного бюджета).