Михаил Ведерников ответил на вопросы депутатов о бюджете

Лидеры фракций областного Собрания обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с рядом вопросов о бюджете региона, заслушав его бюджетное послание на сессии 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Ремонтом грунтовых дорог, которые находятся в черте города Пскова, поинтересовался лидер фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак.

«Как всегда, все четко, понятно и честно. С учетом того, что будут серьезно увеличены средства, которые будут выделять на дорожный фонд, несколько лет назад оперативно отремонтировали мост через реку Милевка, затем отремонтирована дорога на улице Гремячей. Однако вокруг всего этого заасфальтированного кольца образовался анклав неухоженных грунтовых дорог в центре города. Дело в том, что я несколько раз обращался в город, но не услышал ничего внятного. Могут ли граждане, проживающие на территории переулков надеяться на то, что в этом году на их улицах будет положен асфальт?» - спросил Олег Брячак.

Губернатор ответил, что проработает вопрос с администрацией города.

В бюджетном послании Михаил Ведерников заявил, что за счёт кратного роста федеральных субсидий (с 3,1 до 11,6 млрд рублей) дорожный фонд увеличивается до 20,6 млрд рублей в 2026 году.

«Первое: эта беспрецедентная сумма придет именно потому, что мы в скопе обеспечиваем нормативное состояние дорожной сети. Многие проекты разыгрываются за счет лимитов следующего года, чтобы подрядчики могли своевременно все заказать и сформировать рабочий штат, чтобы с началом сезона выйти на дороги. По многим объектам мы получаем дороги в этом году, а рассчитаемся в следующем. Не обещаю, что это будет следующий год. Обсудим в Борисом Андреевичем (Елкиным, главой Пскова - ред.). Давайте смотреть, но тогда ответная просьба: вы, как депутат, до людей донесите инструменты, которые сейчас есть. ТОСы и так далее. Если бы люди включались более активно, то мы бы больше средств могли привлекать. Давайте вместе поработаем», - ответил Михаил Ведерников.

Руководитель фракции «Новые люди» Андрей Маковский, сообщил, что к партии поступали некоторые вопросы от граждан. Обращения касались мусора, доступной среды и доступности сотовой связи. «Что касается мусора, данные внушают оптимизм, но вот доступная среда оставляет вопросы. Был проведен капитальный ремонт школ, но их социальная доступность не была предусмотрена», - поделился наблюдениями лидер фракции.

Губернатор ответил, что действительно в проекте это не было предусмотрено. «Но Борис Андреевич (глава города Пскова - ред.) предусмотрел средства в бюджете города, поэтому доступная среда будет организована», - заверил Михаил Ведерников.

Продолжая разговор о сотовой связи, Андрей Маковский обратил внимание на отсутствие стабильного интернета на трассах и на железнодорожных сетях.

«Мы эту работу ведем. Давайте информацию по станциям, где вы выявили проблемы. Мы проработаем, но надо делать поправку на то, что службы глушат связь. Связи может не быть не из-за отсутствия вышки, а по иным причинам», - пояснил глава региона.

Лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук обратился к губернатору с вопросом: «Планируются ли какие-то программы при поддержке малого бизнеса?».

Михаил Ведерников подчеркнул, что работа в этом направлении ведется постоянно. «Программ по поддержке малого бизнеса много. Мы с бизнесом встречаемся, все время получаем обратную связь. Они все время меняются, и мы их адаптируем, стараемся оперативно решать. Если есть какой-то конкретный запрос от бизнеса, наш центр адаптируется под это», — заявил глава региона.

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия» вопросов Михаилу Ведерникову после бюджетного послания не задавали.