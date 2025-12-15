Михаил Ведерников ответил на вопросы депутатов о бюджете

Лидеры фракций областного Собрания обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с рядом вопросов о бюджете региона, заслушав его бюджетное послание на сессии 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Ремонтом грунтовых дорог, которые находятся в черте города Пскова, поинтересовался лидер фракции «Справедливая Россия» Олег Брячак.
Губернатор ответил, что проработает вопрос с администрацией города.
«Первое: эта беспрецедентная сумма придет именно потому, что мы в скопе обеспечиваем нормативное состояние дорожной сети. Многие проекты разыгрываются за счет лимитов следующего года, чтобы подрядчики могли своевременно все заказать и сформировать рабочий штат, чтобы с началом сезона выйти на дороги. По многим объектам мы получаем дороги в этом году, а рассчитаемся в следующем. Не обещаю, что это будет следующий год. Обсудим в Борисом Андреевичем (Елкиным, главой Пскова - ред.). Давайте смотреть, но тогда ответная просьба: вы, как депутат, до людей донесите инструменты, которые сейчас есть. ТОСы и так далее. Если бы люди включались более активно, то мы бы больше средств могли привлекать. Давайте вместе поработаем», - ответил Михаил Ведерников.
Руководитель фракции «Новые люди» Андрей Маковский, сообщил, что к партии поступали некоторые вопросы от граждан. Обращения касались мусора, доступной среды и доступности сотовой связи. «Что касается мусора, данные внушают оптимизм, но вот доступная среда оставляет вопросы. Был проведен капитальный ремонт школ, но их социальная доступность не была предусмотрена», - поделился наблюдениями лидер фракции.
Губернатор ответил, что действительно в проекте это не было предусмотрено. «Но Борис Андреевич (глава города Пскова - ред.) предусмотрел средства в бюджете города, поэтому доступная среда будет организована», - заверил Михаил Ведерников.
Продолжая разговор о сотовой связи, Андрей Маковский обратил внимание на отсутствие стабильного интернета на трассах и на железнодорожных сетях.
Лидер фракции «Яблоко» Артур Гайдук обратился к губернатору с вопросом: «Планируются ли какие-то программы при поддержке малого бизнеса?».
Михаил Ведерников подчеркнул, что работа в этом направлении ведется постоянно. «Программ по поддержке малого бизнеса много. Мы с бизнесом встречаемся, все время получаем обратную связь. Они все время меняются, и мы их адаптируем, стараемся оперативно решать. Если есть какой-то конкретный запрос от бизнеса, наш центр адаптируется под это», — заявил глава региона.
Фракции КПРФ, ЛДПР и «Единая Россия» вопросов Михаилу Ведерникову после бюджетного послания не задавали.