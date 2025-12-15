Экономика

Псковская область вышла из предбанкротного состояния – губернатор

Псковская область вышла из предбанкротного состояния. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии областного Собрания депутатов 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава региона подчеркнул беспрецедентный рост собственной доходной базы области за последнее время: «Мы "прибавили" 6 млрд рублей к собственным налоговым и неналоговым доходам в 2023 году. Ещё 5 млрд – в прошлом году, и ещё порядка 4 млрд – в текущем. Такого роста доходов у Псковской области не было никогда за всю современную историю. За три года мы увеличили свою доходную базу на 15 млрд рублей. Для сравнения, это сопоставимо с общим объёмом собственных налоговых и неналоговых доходов всего консолидированного бюджета области 10 лет назад».

Важным достижением губернатор назвал снижение государственного долга области. Благодаря решениям федерального центра, в период с 2024 по 2026 год он будет сокращён на 12 млрд рублей.

«Что ещё нужно отметить – благодаря беспрецедентным решениям, принятым нашим президентом, правительством России, госдолг области за период с 2024 по 2026 год будет снижен в общей сложности на 12 млрд рублей. То есть финансовое состояние региона за последние годы изменилось качественным образом. Мы вышли из предбанкротного состояния, нарастили собственные источники доходов и достаточно уверенно себя чувствуем даже на фоне общего замедления экономики и значительного увеличения непредвиденных (по понятным всем причинам) расходов», - подчеркнул глава региона.

Ещё одним значимым результатом стало сохранение льготного уровня софинансирования расходных обязательств региона во всех федеральных программах и проектах — на уровне 1% вместо планировавшихся ранее 7%. Это позволит сэкономить 1,8 млрд рублей уже в следующем году.

«Всё это вместе позволяет нам продолжать уверенную реализацию всех стратегических проектов и планов, а также обеспечивать условия для дальнейшего укрепления экономики», - заключил Михаил Ведерников.