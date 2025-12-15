Псковская область вышла из предбанкротного состояния – губернатор

Псковская область вышла из предбанкротного состояния. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время бюджетного послания на сессии областного Собрания депутатов 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Глава региона подчеркнул беспрецедентный рост собственной доходной базы области за последнее время: «Мы "прибавили" 6 млрд рублей к собственным налоговым и неналоговым доходам в 2023 году. Ещё 5 млрд – в прошлом году, и ещё порядка 4 млрд – в текущем. Такого роста доходов у Псковской области не было никогда за всю современную историю. За три года мы увеличили свою доходную базу на 15 млрд рублей. Для сравнения, это сопоставимо с общим объёмом собственных налоговых и неналоговых доходов всего консолидированного бюджета области 10 лет назад».
Важным достижением губернатор назвал снижение государственного долга области. Благодаря решениям федерального центра, в период с 2024 по 2026 год он будет сокращён на 12 млрд рублей.
Ещё одним значимым результатом стало сохранение льготного уровня софинансирования расходных обязательств региона во всех федеральных программах и проектах — на уровне 1% вместо планировавшихся ранее 7%. Это позволит сэкономить 1,8 млрд рублей уже в следующем году.
«Всё это вместе позволяет нам продолжать уверенную реализацию всех стратегических проектов и планов, а также обеспечивать условия для дальнейшего укрепления экономики», - заключил Михаил Ведерников.