Экономика

Изменения в бюджет текущего года поддержали псковские парламентарии

Поправки в действующий бюджет Псковской области внесены депутатами на декабрьской сессии. Доходы региона в 2025 году с учётом последних изменений увеличились на 541,2 млн рублей и составили 58 млрд 952 млн 641 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Собрании депутатов.

Дополнительные федеральные средства направлены на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников бюджетной сферы — 202,5 млн рублей, а также на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» — 40 млн рублей.

Собственные доходы области выросли на 322,5 млн рублей, в том числе за счёт увеличения отчислений по налогу на прибыль организаций и акцизам.

Увеличен объём финансирования ряда государственных программ, включая:

«Социальная поддержка граждан»,

«Доступная среда»,

«Культура, сохранение культурного наследия»,

«Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Псковской области»,

«Развитие транспортной системы»,

«Развитие энергетики».

В рамках последней программы предусмотрено более 261 млн рублей на финансовую поддержку муниципальных коммунальных предприятий — в целях компенсации разницы, возникающей при применении государственных регулируемых тарифов.

Общий объём бюджетных расходов увеличен на 755,3 млн рублей и по итогам 2025 года составит 63 млрд 322 млн 208 тысяч рублей. Дефицит бюджета вырастет до 4 млрд 369 млн 567 тысяч рублей.

В законопроекте о внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» доходы увеличиваются в 2025 году на 541 420 000 рублей.

По подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов» доходы увеличиваются в 2025 году на 218,9 млн рублей.

Итого, с учетом изменений, на 2025 год доходы увеличены на 541 420 тысяч рублей и составят 58 952 641 000 рублей, расходы увеличены на 755 356 000 рублей и составят 63 322 200 000 рублей, дефицит увеличится на 213,8 млн рублей и составит 4 369 567 000 рублей или 12%, в соответствии с Бюджетным кодексом.

Госдолг на 1 декабря составляет 15,2 млрд рублей.

Депутаты поддержали законопроект в двух чтениях с учетом таблицы поправок.