Прямые переговоры с иностранными байерами устроят для псковского бизнеса

Прямые переговоры с байерами из Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана состоятся в Пскове 24-25 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие проводится Центром поддержки экспорта Псковской области (центром «Мой бизнес») в рамках деловой программы Межрегионального промышленного кооперационного форума. 

К участию приглашаются производители и экспортеры Псковской области.

Будет организована встреча с иностранными покупателями, примут участие не менее 10 компаний с подтвержденными закупочными запросами. Участники получают возможность провести личные переговоры, представить продукцию и обсудить условия сотрудничества напрямую, без необходимости выезда за рубеж и самостоятельного поиска партнеров.

«Мы превращаем сложный процесс выхода на внешний рынок в четкую, эффективную и экономичную процедуру», - пояснила руководитель Центра поддержки экспорта Псковской области Мария Сидорук.  

Что получают участники: 

  • Концентрацию возможностей: все целевые покупатели — в одном месте, в одно время.
  • Готовую экспортную инфраструктуру: организаторы берут на себя логистику встреч, перевод и организационную поддержку.
  • Серьёзную экономию ресурсов. «Не нужно тратить время и бюджет на поиск и проверку партнеров за рубежом. Мы привезем их во Псков», - отметила Мария Сидорук.  

Более подробную информацию можно узнать по телефону: 331-337 (доб. 108/109), по электронной почте: export@msp60.ru или по адресу: город Псков, улица Гоголя, дом 14 (Центр поддержки экспорта Псковской области). 

Поддержка бизнеса осуществляется в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

