Прямые переговоры с иностранными байерами устроят для псковского бизнеса

Прямые переговоры с байерами из Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана состоятся в Пскове 24-25 марта. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, мероприятие проводится Центром поддержки экспорта Псковской области (центром «Мой бизнес») в рамках деловой программы Межрегионального промышленного кооперационного форума.

К участию приглашаются производители и экспортеры Псковской области.

Будет организована встреча с иностранными покупателями, примут участие не менее 10 компаний с подтвержденными закупочными запросами. Участники получают возможность провести личные переговоры, представить продукцию и обсудить условия сотрудничества напрямую, без необходимости выезда за рубеж и самостоятельного поиска партнеров.