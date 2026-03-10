 
Экономика

Ставки по краткосрочным вкладам в РФ опустились ниже 14%

0

Средняя ставка по краткосрочным вкладам в 50 крупнейших российских банках опустилась ниже 14% — последний раз такое было более двух лет назад, выяснило РИА Новости по данным индекса «Финуслуг».

Так, на 6 марта средняя доходность трехмесячных вкладов составила 13,99% — ниже 14% она опустилась впервые с середины декабря 2023 года.

В то же время ставки по депозитам на срок до шести месяцев у 50 крупнейших российских банков сократились до 13,75%, а на год — до 12,67%. Оба значения сейчас находятся на наименьшем уровне с середины декабря 2023 года.

ЦБ РФ в феврале снизил ключевую ставку шестой раз подряд — до 15,5% годовых. 

