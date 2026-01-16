 
Экономика

За две недели в РФ через Псковскую область ввезли 3,8 тысячи тонн животноводческой продукции

Россельхознадзор проконтролировал импорт 3,8 тысячи тонн продукции животного происхождения в Псковской области с 1 по 14 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Контроль осуществляли через пункты пропуска на российско-белорусском участке государственной границы, а также через российско-латвийский участок.

Наибольший объем продукции поступил из Белоруссии. Ввозили 1,4 тысячи тонн молока и молочной продукции, 1,3 тысячи тонн мяса и мясосырья, 130 тонн рыбы и рыбопродукции, 4,3 миллиона штук пищевых куриных яиц, 8,6 тонны другой готовой продукции, включая мясную, а также 575,5 тонны кормов и кормовых добавок.

На российско-латвийском участке Россельхознадзор проконтролировал импорт более 110 тонн животноводческой продукции, 586,4 тысячи штук инкубационных яиц и 184,8 тысячи штук пищевых куриных яиц. Также прошло 367 тысяч доз лекарственных средств для ветеринарного применения и почти 353 тонны кормов и кормовых добавок.

Все грузы, прошедшие ветеринарный контроль, направили к получателям после выполнения всех необходимых контрольно-надзорных мероприятий.

