Бизнес резко увеличил цены после повышения налогов в текущем году

С начала 2026 года российские компании начали активно пересматривать ценовую политику. Например, логистические операторы уже в январе объявили о повышении тарифов в среднем на 10–20%. Об этом сообщил глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Рост затронул и сферу услуг. В сегментах общественного питания, фитнеса, частной медицины и образования цены с начала года увеличились примерно на 8–10%, отметил эксперт. Кроме того, в IT и цифровых сервисах удорожание в 2026 году составило порядка 5–7%, добавил Катырин. Как пояснил основатель группы компаний «Инсек» Алексей Бегаев, ключевыми статьями расходов в отрасли остаются персонал, серверная инфраструктура и телекоммуникационное оборудование.

В начале года ускорилась и общая инфляция. По данным Росстата, с 1 по 12 января потребительские цены в среднем выросли на 1,26%. Наиболее заметный вклад в рост внесли овощи: стоимость огурцов увеличилась более чем на 20%, помидоров — примерно на 13,5%. В целом плодоовощная продукция подорожала почти на 7,9%.

Налоговые изменения могли стать поводом для корректировки цен, отметила вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель. По мнению опрошенных «Известиями» аналитиков, I квартал года останется непростым. В дальнейшем, по мере смягчения денежно-кредитных условий, темпы роста цен могут замедлиться, считает основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.