Подорожает почти все: какие цены ждут россиян в новом году

В новом году россиянам предстоит пережить один из самых ощутимых ценовых ударов за последние годы. С января НДС вырастет до 22%. Новые сборы, индексация акцизов и утильсбора уже запустили рост цен практически во всех сферах жизни — от алкоголя до услуг дантистов и от автомобилей до связи.

Алкоголь

Пять ведущих производителей — Novabev Group (включая Beluga и «Архангельскую»), «КВК Групп» (с «Коктебелем» и Medoff), Алкогольная сибирская группа, ГК «Руст» и Ladoga — уже разослали торговым сетям письма о росте отпускных цен с 1 января 2026 года. Виной тому — индексация акцизов, инфляция, удорожание кредитов и общий скачок себестоимости.

В рознице ждут прибавки в 10—17% в зависимости от ассортимента. Акциз на крепкий алкоголь (>18%) подскочит на 11,4%; пиво подорожает на 10%, тихие вина — до 31%, игристые — до 28%. Также Минфин поднимет минимальные цены: на водку — на 17%, на бренди — на 28%, на выдержанные коньяки и виски — на 16%. Игроки рынка предрекают падение продаж: покупателям понадобится время, чтобы свыкнуться с новыми ценниками, особенно на водку, коньяк, бренди, вина и импорт.

Айфоны и макбуки

С января 2026 года техника Apple — от iPhone до Mac — может заметно подорожать: истекают долгосрочные контракты на поставки памяти, и ключевые игроки Samsung с SK Hynix синхронно поднимают расценки. Это напрямую отразится на финальной стоимости устройств.

Основной драйвер подорожания — ажиотажный спрос на чипы для искусственного интеллекта, который позволяет поставщикам навязывать новые, жесткие условия. Эксперты предупреждают: первая половина 2026 года может отметиться «ценовым скачком» — с ростом на $70 и больше за устройство.

Электроника и бытовая техника

С 1 сентября 2026 года стартует технологический сбор. Производители и импортеры заплатят до 5 000 рублей за каждое устройство с электронной компонентной базой — от смартфонов и ноутбуков до холодильников и телевизоров. Средства направят на развитие отечественной радиоэлектроники, а бизнес переложит расходы на покупателей.

Ценовое давление усилится уже с 1 января: базовая ставка НДС подскочит с 20% до 22%. Это добавит нагрузку на всю цепочку поставок, особенно на импорт. Аналитики ждут роста розничных цен на 5-10% и больше: бюджетная техника пострадает сильнее, а часть игроков может уйти в тень или сократить ассортимент.

Кофе и сигареты

Чашка кофе в следующем году станет для россиян заметно дороже. Аналитики прогнозируют рост цен примерно на 25%. Причины — подорожание сырья на мировых биржах, ослабление рубля и торговые ограничения.

Уже сейчас цены на полках выглядят так: 150-граммовая банка растворимого кофе стоит около 580 рублей, молотого — 656, а зернового — почти 800 рублей. Если прогнозы оправдаются, то к концу 2026 года эти цифры станут еще выше. Сигареты тоже подорожают — из-за выросших в новом году акцизов. В среднем на 15-20 рублей за пачку.

Автомобили

С января 2026 года в России резко вырастут цены на автомобили — как новые, так и подержанные. Основной причиной станет увеличение утильсбора, который в первую очередь затронет машины с мощными двигателями.

По оценкам экспертов, новые автомобили могут подорожать на 10-20%, а стоимость подержанных гибридов и электромобилей вырастет на 15-20%. Цены на бензиновые машины с пробегом вырастут скромнее — примерно на 5%, поскольку спрос сместится в сторону уже ввезенных и растаможенных по старым ставкам авто.

Техосмотр

С 1 января 2026 года техосмотр легковых автомобилей в среднем подорожает на 9,7%. Новые тарифы, рассчитанные по методике ФАС, утвердили уже больше половины регионов. Самые высокие цены — на Чукотке (5 400 рублей) и в Санкт-Петербурге (2 000 рублей).

Операторы считают такое повышение недостаточным: расходы на оборудование и зарплаты поглощают прибыль, оставляя бизнес на грани выживания. Ситуацию могло бы улучшить обновление методики расчета, над которой работает ФАС, пишет RTVI. Но работа затянулась, так что цены на техосмотр в 2026 году, скорее всего, вырастут еще.

Вторичное жилье

В 2026 году квартиры на вторичном рынке в России подорожают еще примерно на 12%. Рост продолжится и в 2027 году — по данным Дом РФ, он будет вдвое выше ожидаемой инфляции, то есть примерно 15%.

Главный драйвер — снижение ключевой ставки до более комфортных значений. Люди будут активнее брать кредиты на покупку недвижимости по рыночным ставкам, прогнозируют эксперты. По их расчетам, при таком сценарии спрос на вторичное жилье может увеличиться на 15%.

Электроэнергия

Осенью 2026 года вырастет тариф на передачу электроэнергии — та самая плата, которую мы вносим за то, что ток идет по проводам до наших розеток. В среднем по стране подорожание составит 15,2%.

В разных регионах цена будет сильно отличаться. Дороже всего услуга обойдется жителям Московской, Нижегородской, Ростовской, Сахалинской областей и Ненецкого округа — от 4,30 до почти 9 рублей за киловатт-час. Дешевле всего — в новых регионах, на Камчатке и Чукотке, где тариф останется в пределах от копейки до 44 копеек.

Поскольку эта плата — важная часть общего счета за свет, с октября 2026 года коммунальные платежи для большинства российских семей станут заметно выше.

Услуги связи

Мобильная связь и интернет в России с нового года подорожают. Эксперты прогнозируют рост цен на 5-10%. Причины — общая инфляция, повышение НДС и расходы операторов на новое оборудование.

Почти все провайдеры — 96% — планируют повысить тарифы. Ситуацию усугубляет то, что после ограничения звонков в зарубежных мессенджерах у россиян стало меньше альтернатив обычной связи.

Это касается не только мобильной связи, но и домашнего интернета, телевидения и телефонии. Сильнее всего могут подорожать комплексные пакеты услуг и специальные сервисы для бизнеса.

Лечение зубов

Визит к стоматологу станет для россиян дороже. Врачи предупреждают о возможном росте цен на услуги до 50%. Причины — повышение НДС до 22%, дорожающие импортные материалы, рост стоимости аренды и коммунальных услуг. При этом доходы самих стоматологов, по их словам, не увеличатся — дополнительные расходы клиник полностью лягут на пациентов.

Абонементы в фитнес-клубы

Абонементы в фитнес-клубах в среднем вырастут на 15% с января 2026 года — пик придется на январь-февраль. Это продолжение тренда: в 2025 году цены уже поднялись на 9-10%, и только 24% клубов удержали старые тарифы.

Главная причина — низкая маржинальность: по итогам первого полугодия 2025 года рентабельность клубов составила всего 7-9%. Расходы на аренду, коммуналку, оборудование и зарплаты растут быстрее выручки, вынуждая владельцев корректировать цены.