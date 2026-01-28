Игорь Савицкий: «Честный знак» ударил по малому бизнесу

Государственная система маркировки и прослеживания продукции «Честный знак» и автоматизированная информационная система «Меркурий» – бремя для малого бизнеса. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM высказал генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.
Особую озабоченность у предпринимателя вызывает система «Меркурий», требующая постоянного администрирования.
По его мнению, эти требования фактически становятся «косвенными налогами».
«Расходы на производство выросли от 10 до 30%. Это хуже, чем поднять НДС на 2%. А в итоге эти затраты ложатся на покупателя. Вы приходите в магазин и удивляетесь: "Почему так дорого?" — теперь вы знаете, почему», — заключил гость студии.
Напомним, на базе центра «Мой бизнес» в Пскове открылся бесплатный центр помощи по маркировке товаров в системе «Честный знак». Здесь предприниматели могут бесплатно получить консультации по всем основным вопросам – от регистрации в системе «Честный знак» до выбора оборудования и настройки электронного документооборота.
