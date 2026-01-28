Игорь Савицкий: «Честный знак» ударил по малому бизнесу

Государственная система маркировки и прослеживания продукции «Честный знак» и автоматизированная информационная система «Меркурий» – бремя для малого бизнеса. Такое мнение в эфире радио ПЛН FM высказал генеральный директор холдинга «NPN» Игорь Савицкий.

«Представители власти выступали с заявлениями, что "Честный знак" никак не скажется на затратах. Но давайте посмотрим на практике. У меня небольшое производство — работает около четырёх человек. Когда ввели "Честный знак", нам пришлось нанять ещё одного сотрудника. Только на оплату труда расходы выросли на 20%. И всё, чем он занимается, — клеит наклейки вручную. Почему не автоматизировать? Потому что места для оборудования нет. Это касается всех малых и средних предприятий, попавших под маркировку».

Особую озабоченность у предпринимателя вызывает система «Меркурий», требующая постоянного администрирования.

«Это трудоёмкий процесс. Нужен системный администратор, человек, который будет сидеть за компьютером. Для компании из пяти человек — это абсурд. А если вы фермер, живёте в 70 километрах от города и хотите продавать свежее мясо? Где у вас системный администратор? Где компьютер?» — задаётся вопросом Игорь Савицкий.

По его мнению, эти требования фактически становятся «косвенными налогами».

«Расходы на производство выросли от 10 до 30%. Это хуже, чем поднять НДС на 2%. А в итоге эти затраты ложатся на покупателя. Вы приходите в магазин и удивляетесь: "Почему так дорого?" — теперь вы знаете, почему», — заключил гость студии.

Напомним, на базе центра «Мой бизнес» в Пскове открылся бесплатный центр помощи по маркировке товаров в системе «Честный знак». Здесь предприниматели могут бесплатно получить консультации по всем основным вопросам – от регистрации в системе «Честный знак» до выбора оборудования и настройки электронного документооборота.