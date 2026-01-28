На базе центра «Мой бизнес» в Пскове открылся бесплатный центр помощи по маркировке товаров в системе «Честный знак», сообщили Псковской Ленте Новостей в центре.

Предприниматели могут бесплатно получить консультации по всем основным вопросам – от регистрации в системе «Честный знак» до выбора оборудования и настройки электронного документооборота.

Консультации можно получить по предварительной записи, телефон: 8 (8112) 331-337 (доб. 102).

Адрес: город Псков, улица Гоголя, 14 (центр «Мой бизнес»).