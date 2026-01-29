Елена Косенкова: Легкая промышленность загибается

Опасения относительно нынешнего состояния и перспектив легкой промышленности в России выразила директор псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Сегодня легкая промышленность загибается. У нас была презентация коллекции в Москве, и, хотя покупатели приезжают, они ничего не берут, не заказывают, они боятся из-за неопределенности налоговой политики», - отметила директор швейной фабрики «Славянка».

Елена Косенкова подчеркнула, что количество торговых точек в отрасли значительно сократилось: «Если было 50 магазинов, осталось 10, у кого-то 1-5. Кто-то вообще закрылся». Она считает, что причиной этого является неравное конкурентное положение для больших и малых предприятий.

По мнению директора псковской швейной фабрики «Славянка», правительство должно создать равные условия для всех участников рынка. Елена Косенкова подчеркнула, что необходимо стабильное налоговое законодательство: «Зачем подняли 22% НДС? Это все в себестоимости сидит, все в цене изделия». «Мы говорили о том, что в больших торговых центрах должны быть отведены площади с адекватной арендной платой», - добавила она.

«Нужно обеспечить нас работой, это должно решаться на уровне правительства», - сказала Елена Косенкова. Она призвала к созданию программ обучения и профессиональной подготовки для молодежи, чтобы стимулировать развитие отрасли и обеспечить трудоустройство.

Отметим, сегодня в рамках парламентских слушаний заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский представит проблемы, обозначенные Еленой Косенковой и другими участниками отрасли. Их обсудят с целью поиска решений. Александр Козловский подчеркнул, что среди основных трудностей - чрезмерная налоговая нагрузка, высокий уровень волатильности валют, рост затрат на логистику и недостаток квалифицированных кадров.

Совместно с псковской швейной фабрикой «Славянка» и другими представителями отрасли Александр Козловский с коллегами подготовил серию предложений, направленных на снижение налоговой нагрузки и поддержку отечественных производителей. В их числе - установление единых правил налогообложения для всех предприятий легкой промышленности, а также введение нулевой ввозной таможенной пошлины на шерстяные и полушерстяные ткани.