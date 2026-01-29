 
Экономика

Елена Косенкова: Легкая промышленность загибается

Опасения относительно нынешнего состояния и перспектив легкой промышленности в России выразила директор псковской швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. 

«Сегодня легкая промышленность загибается. У нас была презентация коллекции в Москве, и, хотя покупатели приезжают, они ничего не берут, не заказывают, они боятся из-за неопределенности налоговой политики», - отметила директор швейной фабрики «Славянка».

Елена Косенкова подчеркнула, что количество торговых точек в отрасли значительно сократилось: «Если было 50 магазинов, осталось 10, у кого-то 1-5. Кто-то вообще закрылся». Она считает, что причиной этого является неравное конкурентное положение для больших и малых предприятий.

По мнению директора псковской швейной фабрики «Славянка», правительство должно создать равные условия для всех участников рынка. Елена Косенкова подчеркнула, что необходимо стабильное налоговое законодательство: «Зачем подняли 22% НДС? Это все в себестоимости сидит, все в цене изделия». «Мы говорили о том, что в больших торговых центрах должны быть отведены площади с адекватной арендной платой», - добавила она.

«Нужно обеспечить нас работой, это должно решаться на уровне правительства», - сказала Елена Косенкова. Она призвала к созданию программ обучения и профессиональной подготовки для молодежи, чтобы стимулировать развитие отрасли и обеспечить трудоустройство.

Отметим, сегодня в рамках парламентских слушаний заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский представит проблемы, обозначенные Еленой Косенковой и другими участниками отрасли. Их обсудят с целью поиска решений. Александр Козловский подчеркнул, что среди основных трудностей - чрезмерная налоговая нагрузка, высокий уровень волатильности валют, рост затрат на логистику и недостаток квалифицированных кадров.

Совместно с псковской швейной фабрикой «Славянка» и другими представителями отрасли Александр Козловский с коллегами подготовил серию предложений, направленных на снижение налоговой нагрузки и поддержку отечественных производителей. В их числе - установление единых правил налогообложения для всех предприятий легкой промышленности, а также введение нулевой ввозной таможенной пошлины на шерстяные и полушерстяные ткани.

Пресс-портреты

Косенкова Елена Александровна

Косенкова Елена Александровна

Генеральный директор ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка»

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

