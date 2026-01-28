Александр Козловский: Системные проблемы легкой промышленности сдерживают развитие отрасли

Большие парламентские слушания, посвященные развитию отраслей легкой промышленности в Российской Федерации, пройдут в Государственной Думе 29 января, сообщил депутат ГД, первый зампред комитета по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.

По его словам, слушания состоятся под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина и объединят руководителей фракций и профильных думских комитетов, представителей правительства РФ, регионов, деловых объединений, науки и самих предприятий отрасли.

«Для меня эта тема – не абстрактная. В рамках подготовки к слушаниям плотно работал с предприятиями Псковской области. Их позиция и предложения были обобщены и переданы в Минпромторг России», - поделился первый зампред комитета по промышленности и торговле.

Отдельно Александр Козловский отметил совместную работу с псковской швейной фабрикой «Славянка» – одним из ключевых предприятий легкой промышленности региона. Депутат обратил внимание: «Коллектив фабрики во главе с генеральным директором Еленой Александровной Косенковой обозначил целый ряд системных проблем, сдерживающих развитие отрасли в регионе и стране. Среди них – чрезмерная налоговая нагрузка на предприятия, работающие на общей системе налогообложения, ценовая неконкурентоспособность отечественной одежды, высокая волатильность валют, рост затрат на логистику и трансграничные перевозки».

Александр Козловский также подчеркнул, что остро стоят кадровые вопросы: дефицит специалистов, их недостаточная квалификация и отток опытных работников с промышленных предприятий. «Серьезной проблемой остаются высокие ввозные таможенные пошлины на сырье и материалы, а также значительные издержки, связанные с маркировкой продукции в системе «Честный знак»», - уточнил секретарь регионального отделения «Единой России».

Отсутствие отечественного промышленного оборудования и трудности с продвижением продукции и поиском новых рынков сбыта, по мнению Александра Козловского, создают дополнительные сложности.

В числе предложений, сформулированных командой фабрики «Славянка», депутат выделил установление единых правил налогообложения для всех предприятий лёгкой промышленности, проведение активной протекционистской политики в поддержку российских производителей одежды, а также введение нулевой ввозной таможенной пошлины на шерстяные и полушерстяные ткани и ткани из химических волокон.

Депутат считает, что предстоящие парламентские слушания позволят выйти на конкретные законодательные решения, которые дадут импульс развитию отрасли, созданию рабочих мест, росту конкурентоспособности и укреплению технологического суверенитета страны.