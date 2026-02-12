 
Экономика

ФАС готова вмешаться в ситуацию с резким подорожанием огурцов 

0

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова принять меры в связи с резким повышением цен на огурцы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент служба анализирует поступающую информацию», — пояснили в ФАС, отметив, что по результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Уточняется, что антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта — компаниям, входящим в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето», пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы обратились в службу с просьбой проверить обоснованность резкого роста цен на огурцы. По данным Росстата, с конца декабря по 2 февраля их стоимость увеличилась на 43%, а за неделю с 3 по 9 февраля — на 5,2%.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026