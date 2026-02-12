ФАС готова вмешаться в ситуацию с резким подорожанием огурцов 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готова принять меры в связи с резким повышением цен на огурцы, сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент служба анализирует поступающую информацию», — пояснили в ФАС, отметив, что по результатам анализа представленных сведений при наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.

Уточняется, что антимонопольная служба направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта — компаниям, входящим в группы «РОСТ», «ЭКО-культура», «Горкунов», «Магнит», «Теплицы регионов» и «Мое лето», пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы обратились в службу с просьбой проверить обоснованность резкого роста цен на огурцы. По данным Росстата, с конца декабря по 2 февраля их стоимость увеличилась на 43%, а за неделю с 3 по 9 февраля — на 5,2%.