Эксперты ожидают роста стоимости огурцов до конца зимы

Каждую неделю в январе Росстат фиксировал значительное удорожание огурцов. Рост продолжился и в феврале. Однако эксперты не спешат бить тревогу. По их мнению, повышение цены соответствует годовым темпам инфляции.

По данным Росстата, с начала года цены на огурцы росли очень быстро. Так, за время новогодних каникул овощ подорожал сразу на 21,3 процента. Дальше рост замедлился: с 14 по 20 января цены выросли на 6 процентов, с 21 по 27 января — на 4,6 процента и в последнюю неделю января снова показали рост. 

«Средние розничные цены на огурцы в России составили 317,2 рубля за килограмм, что на 5,7 процента превышает значения недельной давности. Неделю назад они находились на отметке 300,1 рубля за килограмм», — рассказал «Парламентской газете» генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.

Такой старт сильно опережает темпы роста цен на прочие плодоовощи. Однако, по мнению экспертов, это стандартное сезонное повышение.

«Недельный рост цен связан с сезонными факторами — в это время года предложение огурцов низкое. В прошлые годы в этот период цены также росли», — пояснил эксперт.

По словам Алексея Плугова, цены на огурцы продолжат расти до конца февраля, а уже в марте начнут не спеша снижаться.

«В условиях увеличения светового дня начнется не только расширение производства в зимних теплицах, но и сезон производства в малых формах хозяйствования, в некапитальных строениях — парниках, пленочных теплицах и тому подобное», — пояснил эксперт.

Поэтому цены на огурцы к концу февраля достигнут пиковых отметок, а начиная с марта начнут снижаться. И в апреле упадут куда более ощутимо. Ослабление цен будет наблюдаться вплоть до сентября, прогнозирует эксперт.

В целом благодаря хорошему урожаю этой зимой ожидать рекордов по росту цен на овощи и корнеплоды не стоит.

«Вскоре опустятся цены на кабачки. В это время года рынок кабачков формируется в основном за счет импорта, и в январе произошло сокращение поставок. Цены взлетели. В ближайшие 3-4 недели цены упадут», — пояснил всплеск роста цен на этот овощ Плугов.

Если по кабачкам отмечается нехватка импорта, то баклажанов завезли много и цены снижаются. «За январь в мелком опте цены упали на 45,5 процента, год к году — на 7,7 процента», — заметил Плугов.

По состоянию на 30 января цены за партию от 30 килограммов, по данным «АБ-Центра», находились на отметках 120 рублей за килограмм баклажанов.

«В целом рост цен на овощи зимой не выбивается за рамки традиционных сезонных ценовых колебаний. В то же время год к году наблюдается ослабление цен практически на все основные виды овощей», — заметил эксперт.
