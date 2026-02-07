Эксперты ожидают роста стоимости огурцов до конца зимы

Каждую неделю в январе Росстат фиксировал значительное удорожание огурцов. Рост продолжился и в феврале. Однако эксперты не спешат бить тревогу. По их мнению, повышение цены соответствует годовым темпам инфляции.
По данным Росстата, с начала года цены на огурцы росли очень быстро. Так, за время новогодних каникул овощ подорожал сразу на 21,3 процента. Дальше рост замедлился: с 14 по 20 января цены выросли на 6 процентов, с 21 по 27 января — на 4,6 процента и в последнюю неделю января снова показали рост.
«Средние розничные цены на огурцы в России составили 317,2 рубля за килограмм, что на 5,7 процента превышает значения недельной давности. Неделю назад они находились на отметке 300,1 рубля за килограмм», — рассказал «Парламентской газете» генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов.
Такой старт сильно опережает темпы роста цен на прочие плодоовощи. Однако, по мнению экспертов, это стандартное сезонное повышение.
По словам Алексея Плугова, цены на огурцы продолжат расти до конца февраля, а уже в марте начнут не спеша снижаться.
Поэтому цены на огурцы к концу февраля достигнут пиковых отметок, а начиная с марта начнут снижаться. И в апреле упадут куда более ощутимо. Ослабление цен будет наблюдаться вплоть до сентября, прогнозирует эксперт.
В целом благодаря хорошему урожаю этой зимой ожидать рекордов по росту цен на овощи и корнеплоды не стоит.
Если по кабачкам отмечается нехватка импорта, то баклажанов завезли много и цены снижаются. «За январь в мелком опте цены упали на 45,5 процента, год к году — на 7,7 процента», — заметил Плугов.
По состоянию на 30 января цены за партию от 30 килограммов, по данным «АБ-Центра», находились на отметках 120 рублей за килограмм баклажанов.