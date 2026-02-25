Профильные вопросы рассмотрел экономический комитет Собрания

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова провёл заседание накануне февральской сессии. Повестка включала 8 вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутаты поддержали законопроект «О признании утратившим силу закона Псковской области «О ставках налога на игорный бизнес»». Отмена нормативного правового акта продиктована новыми нормами федерального законодательства: с этого года налог на игорный бизнес будет поступать в федеральный бюджет, и для его исчисления введены единые ставки, действующие на всей территории Российской Федерации.

Не вызвали вопросов и нареканий депутатов предложенные правительством изменения в областной закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Корректировки связаны с актуализацией документа в соответствии с положениями регионального и федерального законодательства.

Также члены комитета согласовали плановые рабочие изменения в госпрограммы. Процедура рекомендательного рассмотрения комитетами Собрания проектов постановлений правительства Псковской области о внесении изменений в государственные областные программы прописана в законодательстве.

В завершение заседания Андрей Козлов озвучил ежегодный отчёт о деятельности комитета. Председатель обратил внимание не только на законотворческую работу, но и выделил ряд вопросов, находящихся на постоянном контроле, в том числе работу с обращениями граждан и ситуацию по догазификации региона – информация от АО «Газпром газораспределение» в адрес депутатов поступает ежемесячно.