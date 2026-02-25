 
Экономика

Профильные вопросы рассмотрел экономический комитет Собрания

0

Комитет по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова провёл заседание накануне февральской сессии. Повестка включала 8 вопросов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Депутаты поддержали законопроект «О признании утратившим силу закона Псковской области «О ставках налога на игорный бизнес»». Отмена нормативного правового акта продиктована новыми нормами федерального законодательства: с этого года налог на игорный бизнес будет поступать в федеральный бюджет, и для его исчисления введены единые ставки, действующие на всей территории Российской Федерации.

Не вызвали вопросов и нареканий депутатов предложенные правительством изменения в областной закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Корректировки связаны с актуализацией документа в соответствии с положениями регионального и федерального законодательства.

Также члены комитета согласовали плановые рабочие изменения в госпрограммы. Процедура рекомендательного рассмотрения комитетами Собрания проектов постановлений правительства Псковской области о внесении изменений в государственные областные программы прописана в законодательстве.

 

В завершение заседания Андрей Козлов озвучил ежегодный отчёт о деятельности комитета. Председатель обратил внимание не только на законотворческую работу, но и выделил ряд вопросов, находящихся на постоянном контроле, в том числе работу с обращениями граждан и ситуацию по догазификации региона – информация от АО «Газпром газораспределение» в адрес депутатов поступает ежемесячно.

«Стоящие перед комитетом задачи удаётся решать при конструктивном диалоге и тесном взаимодействии с комитетами Собрания, губернатором Псковской области, областными министерствами и ведомствами, органами местного самоуправления», – подчеркнул председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026