Названа причина снижения цен на продукты в Псковской области

Продукты в марте в Псковской области подешевели в основном из-за роста предложений, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Центробанка.

Инфографика отделение Центробанка в Псковской области

Снизились цены на плодоовощную продукцию. Например, значительно подешевели огурцы. Этому способствовало сезонное расширение их предложения за счет продукции крупного местного сельхозпроизводителя. В целом за 12 месяцев стоимость плодоовощной продукции уменьшилась на 1,85%.

Подешевели макароны и крупы. В частности, заметно снизились цены на рис из-за уменьшения его стоимости на мировом рынке. Высокие накопленные запасы гречневой крупы у производителей способствовали снижению цен на нее. За год цены на макароны и
крупы уменьшились на 1,79%.

Стали дешевле некоторые молочные продукты, а также сливочное масло и сыр. Сказалось снижение себестоимости производства молока и затоваривание рынка из-за высоких запасов готовой продукции. В целом за год сливочное масло подешевело на 10,98%, молоко и молочная продукция – на 0,30%, а сыр вырос в цене незначительно – на 1,92%.

Заметно увеличились цены на яйца. Это связано с сезонным ростом спроса на них в преддверии праздника. Повышенный спрос на эту продукцию позволил производителям и поставщикам переносить в цены возросшие издержки на корма, ветпрепараты, обслуживание оборудования и доставку. За год цены на яйца снизились на 1,79%.

