Стало известно, что подорожало в Псковской области больше всего

В марте и в целом за год больше всего в Псковской области подорожали услуги. Цены на непродовольственные товары тоже выросли, но не так сильно. Продукты за месяц подешевели, а годовой прирост цен на них сложился значительно ниже инфляции в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Центробанка.

Инфографика отделение Центробанка в Псковской области

С исключением сезонности (с.к.)* цены в марте выросли больше, чем в феврале. Среди причин – рост издержек поставщиков и производителей отдельных товаров и услуг.

Цены в Псковской области в марте 2026 года, по данным Росстата, выросли на 0,52% к февралю. Годовая инфляция замедлилась и составила 6,51%. Это выше, чем в целом по стране (5,86%).

Годовая инфляция в России в марте продолжила замедляться. По данным Росстата, она составила 5,86%. Цены, наименее подверженные колебаниям, росли устойчивыми темпами, 4–5% (с.к.) в пересчете на год. Значительно уменьшилось влияние на цены произошедшего в январе повышения НДС. Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, способствующую замедлению инфляции до 4%, уточнили в отделении.

* Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой (с.к.). Показатель очищен от влияния сезонных факторов – например, урожая, ежегодной индексации тарифов на 4%, летнего спроса на турпоездки.