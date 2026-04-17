Компьютеры и техника подорожали в Псковской области из-за роста издержек

Цены на непродовольственные товары в марте выросли из-за увеличения издержек, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Центробанка.

Подорожали моющие и чистящие средства. Производители и поставщики этих товаров переносили в цены возросшие затраты на сырье, материалы, логистику. За год моющие и чистящие средства стали дороже на 7,61%.

Выросли цены на телерадиотовары, компьютеры, электронику и технику. Среди причин – рост издержек ретейлеров на реализацию из-за удорожания логистических услуг, а также ослабление рубля. В целом за год цены на телерадиотовары снизились на 2,7%, электротовары и другие бытовые приборы – на 4,23%, компьютеры – на 7,64%.