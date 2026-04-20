Мобильные офисы налоговой будут работать на неделе в Невеле и Опочке

В заключительный период проведения декларационной кампании 2026 года в регионе будут работать мобильные офисы приема налогоплательщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФНС России по Псковской области.
Представители УФНС России по Псковской области ответят на вопросы граждан и расскажут посетителям о порядке:
- декларирования доходов, полученных в 2025 году;
- заполнения декларации в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- получения налоговых вычетов и предоставления налоговых льгот;
- функционале электронных сервисов ФНС России.
Также специалисты региональной налоговой службы проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты.
Мобильные офисы будут работать:
- 22 апреля в администрации Невельского муниципального округа (г. Невель, ул. К. Маркса ,1, в 10:00);
- 23 апреля в администрации Опочецкого муниципального округа (г. Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, в 11:00).
Специалисты управления рекомендуют при посещении мобильного офиса взять с собой паспорт.