 
Экономика

Мобильные офисы налоговой будут работать на неделе в Невеле и Опочке

В заключительный период проведения декларационной кампании 2026 года в регионе будут работать мобильные офисы приема налогоплательщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФНС России по Псковской области. 

Представители УФНС России по Псковской области ответят на вопросы граждан и расскажут посетителям о порядке: 

  • декларирования доходов, полученных в 2025 году; 
  • заполнения декларации в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»; 
  • получения налоговых вычетов и предоставления налоговых льгот;
  • функционале электронных сервисов ФНС России.

Также специалисты региональной налоговой службы проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты.

Мобильные офисы будут работать:

  • 22 апреля в администрации Невельского муниципального округа (г. Невель, ул. К. Маркса ,1, в 10:00);
  • 23 апреля в администрации Опочецкого муниципального округа (г. Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, в 11:00).

Специалисты управления рекомендуют при посещении мобильного офиса взять с собой паспорт.

