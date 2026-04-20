Мобильные офисы налоговой будут работать на неделе в Невеле и Опочке

В заключительный период проведения декларационной кампании 2026 года в регионе будут работать мобильные офисы приема налогоплательщиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ФНС России по Псковской области.

Представители УФНС России по Псковской области ответят на вопросы граждан и расскажут посетителям о порядке:

декларирования доходов, полученных в 2025 году;

заполнения декларации в электронной форме через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;

получения налоговых вычетов и предоставления налоговых льгот;

функционале электронных сервисов ФНС России.

Также специалисты региональной налоговой службы проверят наличие задолженности по налогам и, при необходимости, предоставят квитанции для её уплаты.

Мобильные офисы будут работать:

22 апреля в администрации Невельского муниципального округа (г. Невель, ул. К. Маркса ,1, в 10:00);

23 апреля в администрации Опочецкого муниципального округа (г. Опочка, ул. Коммунальная, 8/15, в 11:00).

Специалисты управления рекомендуют при посещении мобильного офиса взять с собой паспорт.