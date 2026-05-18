Беларусь и Псковская область планируют увеличить товарооборот до 200 миллионов долларов к концу этого года

Товарооборот между Беларусью и Псковской областью по итогам 2026 года может достичь 200 миллионов в долларовом в эквиваленте, а в следующую трёхлетнюю программу сотрудничества стороны планируют заложить ещё более амбициозные показатели. Об этом сообщил глава администрации президента Республики Беларусь Дмитрий Крутой на пресс-подходе в здании правительства Псковской области.

Дмитрий Крутой отметил, что за последние три года товарооборот Беларуси и Псковской области вырос в 1,7 раза, а ежегодный темп роста составил около 10%. По его словам, Псковская область входит в число ключевых партнёров Беларуси среди российских регионов наряду со Смоленской и Брянской областями.

Министр подчеркнул, что сотрудничество развивается по двум основным направлениям — торговля и кооперация. Он сообщил, что регион продолжает закупать белорусскую технику, в том числе продукцию Минского тракторного завода, «Бобруйскагромаша», «Амкодора» и «БелАЗа». Также Беларусь наращивает поставки строительных материалов, продукции агропромышленного комплекса и нефтехимии.

«В этой части, количество субъектов хозяйствования, которые взаимодействуют друг с другом, растёт и прирастает каждый год», — сказал Дмитрий Крутой.

Глава администрации обратил внимание на развитие инвестиционного сотрудничества. Он напомнил о совместном проекте Минского автомобильного завода и предприятия «Подъёмные машины», а также сообщил о планах по взаимодействию между предприятием «Титан-Полимер» и белорусским заводом «Могилёвхимволокно».

Отдельно Дмитрий Крутой обозначил перспективы кооперации в промышленности. По его словам, Беларусь и Псковская область планируют активнее выстраивать отраслевые связи в станкостроении, электротехническом машиностроении и других сферах. Он уточнил, что стороны намерены использовать для этого площадки форумов «Иннопром» и «Иннопром. Беларусь».

Дмитрий Крутой также сообщил о расширении сотрудничества в агропромышленном комплексе. Великолукский агропромышленный комбинат уже начал закупать продукцию Белорусской национальной биотехнологической корпорации, в том числе аминокислоты и премиксы, рассказал он.

Кроме того, Дмитрий Крутой подтвердил готовность белорусских компаний участвовать в инфраструктурных проектах Псковской области. Он отметил, что предприятия республики рассчитывают подключиться к строительству дорог, объектам системы обращения с отходами и проектам газификации региона.

Глава администрации затронул и тему создания торгового дома белорусских товаров в Псковской области. Проект курирует Витебский облисполком, а в торговом доме планируют представить продукцию со всей Беларуси. «Жители Псковской области могут получить возможность приобретать широкий ассортимент белорусских товаров без посредников и без дополнительных наценок», — пояснил Дмитрий Крутой.

Стороны продолжают обсуждать развитие туристического направления. Дмитрий Крутой сообщил, что Беларусь и Псковская область рассматривают вопрос субсидирования авиарейса Минск — Псков. Проблему финансирования маршрута планируют обсудить на уровне профильных органов двух стран.

В завершение Дмитрий Крутой заявил, что действующую трёхлетнюю дорожную карту сотрудничества Беларуси и Псковской области на 2024–2026 годы уже перевыполнили почти в два раза. По его словам, стороны готовят новую программу взаимодействия с более высокими целевыми показателями.