Алексей Чепа назвал предстоящие выборы в Госдуму последними в своей политической карьере

Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета по международным делам, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Алексей Чепа намерен принять участие в парламентских выборах в последний раз. Об этом он сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), раскрыв планы по кураторству Псковского регионального отделения партии.

«Я участвую в последний раз в выборах, это точно. Честно говоря, я не очень собирался и сейчас заявляться, надо продвигать более молодых», — признался Алексей Чепа.

По его словам, молодежь сейчас более энергичная и ничем не хуже партийных «ветеранов».

«Молодое поколение требует молодого, нового подхода. Поэтому я считаю, что возраст нужно снижать. У нас во всех политических партиях возраст большой, кроме "Новых людей". И я считаю, что рост их партии связан именно с этим», — отметил депутат.

Отвечая на вопрос о формате своего участия в выборах, Алексей Чепа сделал акцент на поставленных задачах от лидера партии Сергея Миронова:

«Передо мной поставлены очень большие задачи. Сергей Михайлович определил, что я должен идти и на выборы губернатора в Тверской области, и по одномандатному округу в одной из областей. Я не буду сейчас говорить, в какой, потому что это определит съезд. Преждевременно говорить — значит сдавать немножечко свои позиции».

Депутат уточнил, что в общей сложности ему поручено курировать семь регионов. По его словам, на фоне загруженности в комитете по международным делам, совмещать это с полноценной работой в одномандатном округе будет очень трудно.

«Я каждый день, включая субботу и воскресенье, встречаюсь с иностранными представителями, которые постоянно приезжают в Москву. Я каждый день на связи с коллегами. С учетом семи регионов, мне будет очень трудно сосредоточиться на одномандатном округе, чтобы работа была действительно неформальной и эффективной. Именно из-за этого, в том числе, сегодня произошли перемены в региональном отделении — трудно усидеть на многих стульях», — резюмировал Алексей Чепа.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.