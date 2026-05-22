От идеи до IPO: как Платформа университетского технологического предпринимательства меняет подход к молодежным стартапам

Технологическое предпринимательство сегодня – это наукоемкий процесс, который формирует новые рынки для обеспечения технологического суверенитета. В России ключевым драйвером этого направления выступает молодежь: по данным фокусных опросов, 38% молодых людей 18–24 лет интересуются запуском технологических стартапов.

С 2022 года системные задачи в этой сфере решает Платформа университетского технологического предпринимательства (одноименный федеральный проект Минобрнауки России). Как прозвучало на юбилейном Российском венчурном форуме в Казани (апрель 2026 года), проект перешел на новый этап: стал частью федерального проекта «Технология» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Основная задача ранее заключалась в массовом вовлечении студентов, то теперь фокус смещается на поддержку зрелых стартапов и их выход на рынок. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков на РВФ-2026 назвал ключевые изменения: укрупнение акселерационных программ под задачи технологического лидерства, появление второго этапа грантового финансирования для жизнеспособных проектов, внедрение цифровых сертификатов на инструменты ИИ и интеграцию с программами «Приоритет-2030». Отдельно министр подчеркнул: «Важное значение сегодня приобретает поддержка технологических лидеров – тех, кто еще находится в университетской среде, но уже мыслит категориями продукта, рынка и глобальной конкуренции».

За 2022–2025 годы платформа охватила 87 регионов, подключила 521 вуз, объединила более 1 млн участников. Создано более 44,5 тысячи стартап-проектов, из которых около 5 тысяч сегодня активно развиваются, а многие уже вышли на серийное производство. Объем привлеченных частных инвестиций превысил 2,9 миллиарда рублей. 85 тысяч студентов прошли тренинги предпринимательских компетенций, открыты 27 университетских стартап-студий, 2500 проектов получили гранты по 1 миллиону рублей. Перед нашей страной стоит задача достичь опережающего роста технологий для строительства инновационной экономики.

В Казани на РВФ делегации во главе с помощником президента Андреем Фурсенко представили конкретные разработки: автономную спутниковую систему сканирования WARD, датчик энергопотребления на базе ИИ MoniSensa, малогабаритный радиолокатор для БПЛА «Вектор», платформу для проектирования фотонных схем «Кванткад» и умную стельку для анализа нагрузки на стопу «Биомеханика». Победители питч-сессий получили инвестиционное сопровождение и доступ к венчурным фондам.

Согласно открытым данным (рейтинг РИА Рейтинг, октябрь 2025 года), Псковская область поднялась на 65-е место среди регионов по научно-технологическому развитию. Хотя это не лидирующая позиция, но на 2,41 балла больше, чем годом ранее. В регионе, как и в других субъектах, реализуется программа «Стартап как диплом» в Псковском государственном университете. Стоит отметить, что цель программы помочь студентам раскрыть предпринимательский потенциал и привлечь инвестиции в свои бизнес-проекты.

В феврале 2026 года Псков принял выездную питч-сессию федерального проекта «Сцена Опоры» с участием инвесторов из «Сколково» и РВК. Это прямое следствие новой логики платформы – доводить стартапы до инвестиций не только в столицах, но и в регионах. Кроме того, область получила 230 миллионов рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности под льготные займы для модернизации производства.

Как отмечает доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации Светлана Демидова, регион имеет специализацию, технологические инновационные решения, которые особенно востребованы в таких областях, как логистика и туризм. Кроме того, модель «тройной спирали» взаимодействия государства, университетов и бизнеса находит отражение в синхронизации университетской программы («Стартап как диплом») с потребностями ОЭЗ «Моглино», где работают «Титан-Полимер» и другие технологические резиденты.

Системный вызов для Псковской области, как и для многих регионов – превратить единичные успешные молодёжные проекты в устойчивый поток технологических бизнесов через синхронизацию университетов, индустрии и государства.

