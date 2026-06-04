Сбер инвестирует 192 млрд рублей в развитие «умного» города-спутника «Южный»

В рамках Петербургского международного экономического форума Сбер и ООО «Город-спутник «Южный» заключили соглашение о намерениях по развитию стратегического сотрудничества. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и генеральный директор ООО «Город-спутник «Южный» Сергей Хромов.

Фото: пресс-служба Сбера

Соглашение предусматривает долгосрочное взаимодействие сразу по нескольким ключевым направлениям – от проектного финансирования строительства до цифровизации городской среды и внедрения современных технологических решений управления территорией.

В числе приоритетов сотрудничества — проектное финансирование на строительство 2-4 очередей первого этапа города-спутника Южный с лимитом не менее 37 миллиардов рублей и не менее 155 миллиардов рублей на его второй этап. Таким образом, общий лимит по соглашению составит не менее 192 миллиардов рублей.

Работа не ограничится финансированием. В планах — создание комплексной цифровой платформы для управления недвижимостью и сервисного взаимодействия между жителями, управляющей компанией и объектами инфраструктуры, внедрение решений на базе корпоративной платформ для создания и управления ИИ-агентами ГигаЧат Бизнес, использование технологий больших данных и искусственного интеллекта для маркетинга и управления рекламными инструментами, а также разработка 3D-визуализации территории проекта.

Отдельным направлением станет разработка единой платформы, которая объединит финансовые, цифровые, инфраструктурные сервисы и заложит новый стандарт городской среды и качества жизни.

В феврале 2026 года ООО «Сбербанк Инвестиции» (входит в экосистему Сбера) стало владельцем 30% доли в уставном капитале ООО «ЗаСтрой» спецзастройщик», которое выступает оператором первого этапа строительства проекта «Город-спутник «Южный».

«Город-спутник «Южный» — это масштабный инфраструктурный проект, который выходит за рамки классического финансирования. Наша роль — не просто предоставить средства, а предложить современные технологические решения для формирования нового стандарта городской среды. Ключевая цель партнёрства — сделать цифровую инфраструктуру незаметной, но при этом максимально удобной и безопасной для человека. Объединяя финансовые, цифровые и интеллектуальные ресурсы экосистемы Сбера, мы хотим, чтобы в Южном жители могли сосредоточиться на главном — на своей жизни и развитии, а рутинные задачи взяла на себя технологичная среда города», — отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Сбер – один из ключевых партнеров проекта «Город-спутник «Южный». Нас объединяет долгосрочное сотрудничество и общее понимание того, каким должен быть современный город будущего. И для нас очень важно, что крупнейший финансовый институт страны разделяет наше видение развития. Участие Сбера является дополнительным подтверждением устойчивости проекта и его высокой инвестиционной привлекательности. Такое партнерство обеспечивает надежную основу для выполнения всех взятых на себя обязательств, соблюдения сроков реализации и поддержания высоких стандартов качества на каждом этапе строительства», — резюмировал генеральный директор ООО «Город-спутник «Южный» Сергей Хромов.