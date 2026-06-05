ВТБ: Процентный доход по вкладам россиян в 2026 году может достигнуть 7 трлн рублей

По итогам 2026 года совокупный процентный доход населения по вкладам и накопительным счетам достигнет отметки в 7 трлн рублей. Такой прогноз озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. По оценкам банка, только за первое полугодие вкладчики заработают на процентах 3,7 трлн рублей, что сопоставимо с результатами аналогичного периода прошлого года.

Эксперт отмечает, что сберегательная модель поведения остается доминирующей, несмотря на динамику ключевой ставки. «Вклады и накопительные счета продолжают оставаться в фокусе у населения. В первом полугодии 2026 года россияне могут заработать 3,7 трлн рублей – примерно столько же, сколько годом ранее. Это говорит о стабильной сберегательной активности на очень высоком плато», – заявил Дмитрий Брейтенбихер.

Тренд на накопление подтверждается и социологическими замерами. Ранее проведенный по заказу ВТБ опрос показал прямую корреляцию между наличием финансовой подушки и психологическим комфортом. Наличие сбережений обеспечивает эмоциональную стабильность 73% респондентов, а отсутствие долговых обязательств считают важным фактором спокойствия 64% опрошенных. Лишь 3% участников исследования заявили, что их материальное положение никак не отражается на ментальном здоровье.