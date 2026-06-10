Риск-ориентированный подход в проверках бизнеса более справедлив — псковский губернатор

Расширенное заседание комиссии Совета Федерации по мониторингу законодательства РФ в сфере государственного контроля и муниципального контроля проходит в здании правительства региона 10 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Главная тема сегодня - не надо все запрещать. Нужно использовать профилактику. <...> Надо поработать над законодательными инициативами. Также хотел обратить внимание, что наша задача - посмотреть и заслушать проблемные вопросы, которые могут прозвучать от наших коллег», - выступил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

В своем вступительном слове губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что в регионе меры профилактики превышают количество проверок.





«В первую очередь, хочу всех гостей наших поприветствовать на Псковской земле и поблагодарить за внимание и доверие к нашему региону. Прежде всего, хочу поблагодарить Совет Федерации, профильную комиссию, представителей федеральных органов власти - за внимание к вопросам организации государственного и муниципального контроля. Понятно, что разговор сегодня будет сугубо профессиональный, но очень важный. От того, как организованы контрольно-надзорные работы, напрямую зависят условия ведения бизнеса, безопасность жителей, качество услуг и доверие к органам власти всех уровней. Ключевой ориентир нам дал наш президент - создавать условия, которые бизнесу помогают не допускать нарушения, а проверки вести там, где есть реальные риски. В Псковской области мы двигаемся в этой логике», - отметил губернатор.

Михаил Ведерников рассказал, что в 2025 году профилактических мероприятий в регионе было в три с половиной раза больше, чем проверок. В этом году - почти в пять раз. Одновременно внедряется и риск-ориентированный подход.