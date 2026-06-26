 
Экономика

Гендиректор ОЭЗ «Моглино» принял участие в «Федеральной практике» в Ленобласти

0

Выездную стажировку «Федеральная практика» для Северо-Западного федерального округа, в которой принимали участие в том числе представители особых экономических зон (ОЭЗ), организовал Минпромторг России. Мероприятие проходило с 23 по 25 июня в Ленинградской области на базе всесезонного курорта «Игора», сообщили Псковской Ленте Новостей представители ОЭЗ «Моглино».  

Фото здесь и далее: министерство экономического развития Псковской области

Основная тема охватывала реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства и развитие промышленного потенциала регионов. В деловой программе приняла участие Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, которая представляла интересы особых экономических зон и обсуждала с коллегами региональную промышленную политику.

Программа стажировки включала тематические сессии, охватывающие актуальные направления госпромполитики и федеральные меры поддержки.

Эксперты также провели пленарные сессии и отраслевые рабочие группы, чтобы раскрыть темы выстраивания кооперационных цепочек, развития судостроения, роботизации производств, международной кооперации и экспорта, а также подготовки кадров. Они представляли Минпромторг, ФРП, ВЭБ.РФ, Агентство технологического развития, Фонд перспективных исследований, АСИ и Ассоциацию кластеров, технопарков и ОЭЗ России. 

 

Псковскую область на стажировке представляла делегация во главе с заместителем губернатора Нинель Салагаевой, в состав вошли также генеральный директор особой экономической зоны «Моглино» Павел Соболь, руководители профильных ведомств, институтов развития и других предприятий реального сектора экономики.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026