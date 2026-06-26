Гендиректор ОЭЗ «Моглино» принял участие в «Федеральной практике» в Ленобласти

Выездную стажировку «Федеральная практика» для Северо-Западного федерального округа, в которой принимали участие в том числе представители особых экономических зон (ОЭЗ), организовал Минпромторг России. Мероприятие проходило с 23 по 25 июня в Ленинградской области на базе всесезонного курорта «Игора», сообщили Псковской Ленте Новостей представители ОЭЗ «Моглино».

Фото здесь и далее: министерство экономического развития Псковской области

Основная тема охватывала реализацию национальных проектов по обеспечению технологического лидерства и развитие промышленного потенциала регионов. В деловой программе приняла участие Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России, которая представляла интересы особых экономических зон и обсуждала с коллегами региональную промышленную политику.

Программа стажировки включала тематические сессии, охватывающие актуальные направления госпромполитики и федеральные меры поддержки.

Эксперты также провели пленарные сессии и отраслевые рабочие группы, чтобы раскрыть темы выстраивания кооперационных цепочек, развития судостроения, роботизации производств, международной кооперации и экспорта, а также подготовки кадров. Они представляли Минпромторг, ФРП, ВЭБ.РФ, Агентство технологического развития, Фонд перспективных исследований, АСИ и Ассоциацию кластеров, технопарков и ОЭЗ России.

Псковскую область на стажировке представляла делегация во главе с заместителем губернатора Нинель Салагаевой, в состав вошли также генеральный директор особой экономической зоны «Моглино» Павел Соболь, руководители профильных ведомств, институтов развития и других предприятий реального сектора экономики.