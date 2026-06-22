Псковская область заняла 49 место в РФ в рейтинге по доходам населения

Псковская область заняла 49 место в рейтинге российских регионов по доходам населения, следует из результатов исследования РИА Новости.

Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в Псковской области в 2025 году составило 1,88. Доля населения за чертой бедности - 8,6%. Это значение уменьшилось на 1,3% по сравнению с предыдущим годом.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге за 2025 год заняли следующие позиции:

1 место - Ненецкий автономный округ;

7 место - Мурманская область;

8 место - Санкт-Петербург;

15 место - Республика Карелия;

25 место - Ленинградская область;

29 место - Архангельская область;

43 место - Новгородская область;

54 место - Калининградская область;

62 место - Вологодская область.

На фоне замедления российской экономики в 2025 году снизились и темпы роста доходов населения. Согласно данным Росстата, в 2025 году реальные денежные доходы населения в России выросли на 7,7% против 9,9% в 2024 году. В то же время доля россиян, доходы которых ниже официального уровня бедности, снизилась с 7,1% до 6,7%.

Среднероссийский уровень соотношения медианных доходов и стоимости фиксированного набора товаров в 2025 году составил 2,19.

В региональном разрезе по материальному положению населения, как и по большинству других показателей, имеет место сильная дифференциация, отмечают аналитики. Согласно данным официальной статистики, разница в уровне медианных среднедушевых доходов у «богатых» и «бедных» регионов составляет почти шесть раз (от 147,3 тысячи рублей в Чукотском автономном округе до 25,1 тысячи рублей в Ингушетии) при среднероссийском уровне в 55 тысяч рублей. Значительная разница также наблюдается в таком показателе как доля населения за чертой бедности.

По итогам 2025 года был обновлен очередной минимум по доле жителей России, живущих за чертой бедности. Согласно данным Росстата, по итогам 2025 года за чертой бедности находилось 6,7% россиян, что на 0,4 процентных пункта ниже уровня 2024 года. Локальный максимум по доле бедных россиян был в 2000 году — 29%. Таким образом, за последние четверть века ситуация в сфере преодоления бедности заметно улучшилась, их доля сократилась более чем в четыре раза.

Напомним, в третьем квартале 2025 года Псковская область заняла 47 место в рейтинге регионов по доходам населения.

