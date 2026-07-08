«Заскринили»: в ОЭЗ «Моглино» открылся завод по производству тестов на наркотики

Российская экономика в разных сферах в последнее время все больше отдает предпочтение и ратует за производство отечественных товаров. По разным данным, доля российских медицинских изделий составляет от 60 до 80%. На прошлой неделе перечень производств, которые будут снабжать отечественные учреждения здравоохранения и не только, пополнился новым заводом «Скрининг-М», открытым в особой экономической зоне «Моглино». Как это происходило – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Завод «Скрининг-М» — это один из инвестиционных проектов, который открылся в ОЭЗ «Моглино». История компании начинается в 2022 году. Основной вид деятельности — производство медицинских изделий для диагностики in vitro. Продукция компании хорошо зарекомендовала себя на рынке быстрых тестов и активно сотрудничает с огромным количеством профильных лабораторий по всей территории Российской Федерации.

Компания производит быстрые тесты, которые позволяют выявить до 13 видов наркотических веществ в моче.

Строительство двух зданий завода началось в 2023 году. На территории особой экономической зоны «Моглино» для этого были созданы все условия. Для бизнеса ключевым фактором определения места для своих мощностей является возможность доступа к транспортной инфраструктуре. В случае, если проект начинается с нуля, – инженерных коммуникаций. Это снижает издержки для запуска производства.

ОЭЗ «Моглино» предоставляет все эти условия для своих резидентов. Для своих «подопечных» на территории созданы дорожная сеть, очистные сооружения, подвод газа и электростанция. Что немаловажно – имеется и зона таможенного контроля.

Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев в начале торжественной части отметил, что компания «Скрининг-М» достаточно давно работает на площадке «Моглино», и работает успешно.

«Сегодня торжественное мероприятие, вы получаете по сути свой новый собственный дом. Поэтому хочется пожелать движения вперёд. Компания уже зарекомендовала себя как надёжный резидент. За прошлый год уже выручка превысила 1 миллиард 600 миллионов рублей. Поэтому только вперёд, развития, успехов. Рассчитываем, что будут реализованы новые и, возможно, дополнительные проекты», - сказал Андрей Михеев.

Генеральный директор Аркадий Браславский в своей речи отметил, что компания является ведущим российским производителем диагностических тестов.

«Выпускаемая нами продукция, а именно экспресс-тесты для выявления наркотических, психоактивных веществ и их метаболитов в моче иммунохроматографическим методом, пользуется активным спросом у наших потребителей. С апреля 2023 года запущено производство на арендованных площадях, которые нам предоставила ОЭЗ "Моглино"», - отметил Аркадий Браславский.

Для почетных гостей провели экскурсию по производству, оборудованному по последнему слову техники. В ходе беседы отмечалось, что компания планирует расширяться.

Для работников предприятия соблюдены все условия для труда и отдыха. Оборудованы отдельные помещения для рекреации и приема пищи.

Глядя на стремительно открывающиеся на территории ОЭЗ «Моглино» предприятия, можно смело говорить о том, что отечественное производство заинтересовано в мощностях и площадях, которые предоставляются на Псковской земле. Удивляться, право, здесь нечему – особая экономическая зона на то и особая, что предоставляет своим резидентам все возможности для наиболее комфортного развития своих предприятий. Приходи – и работай.

Андрей Николаев