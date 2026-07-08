«Заскринили»: в ОЭЗ «Моглино» открылся завод по производству тестов на наркотики

Российская экономика в разных сферах в последнее время все больше отдает предпочтение и ратует за производство отечественных товаров. По разным данным, доля российских медицинских изделий составляет от 60 до 80%. На прошлой неделе перечень производств, которые будут снабжать отечественные учреждения здравоохранения и не только, пополнился новым заводом «Скрининг-М», открытым в особой экономической зоне «Моглино». Как это происходило – в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Завод «Скрининг-М» — это один из инвестиционных проектов, который открылся в ОЭЗ «Моглино». История компании начинается в 2022 году. Основной вид деятельности — производство медицинских изделий для диагностики in vitro. Продукция компании хорошо зарекомендовала себя на рынке быстрых тестов и активно сотрудничает с огромным количеством профильных лабораторий по всей территории Российской Федерации.
Компания производит быстрые тесты, которые позволяют выявить до 13 видов наркотических веществ в моче.
Строительство двух зданий завода началось в 2023 году. На территории особой экономической зоны «Моглино» для этого были созданы все условия. Для бизнеса ключевым фактором определения места для своих мощностей является возможность доступа к транспортной инфраструктуре. В случае, если проект начинается с нуля, – инженерных коммуникаций. Это снижает издержки для запуска производства.
ОЭЗ «Моглино» предоставляет все эти условия для своих резидентов. Для своих «подопечных» на территории созданы дорожная сеть, очистные сооружения, подвод газа и электростанция. Что немаловажно – имеется и зона таможенного контроля.
Министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев в начале торжественной части отметил, что компания «Скрининг-М» достаточно давно работает на площадке «Моглино», и работает успешно.
Генеральный директор Аркадий Браславский в своей речи отметил, что компания является ведущим российским производителем диагностических тестов.
Для почетных гостей провели экскурсию по производству, оборудованному по последнему слову техники. В ходе беседы отмечалось, что компания планирует расширяться.
Для работников предприятия соблюдены все условия для труда и отдыха. Оборудованы отдельные помещения для рекреации и приема пищи.
Глядя на стремительно открывающиеся на территории ОЭЗ «Моглино» предприятия, можно смело говорить о том, что отечественное производство заинтересовано в мощностях и площадях, которые предоставляются на Псковской земле. Удивляться, право, здесь нечему – особая экономическая зона на то и особая, что предоставляет своим резидентам все возможности для наиболее комфортного развития своих предприятий. Приходи – и работай.
Андрей Николаев