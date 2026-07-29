 
Экономика

ФНС рассказала, сколько получил бюджет от изменения ставки НДС

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Доходы бюджета России от увеличения ставки НДС в первом полугодии текущего года составили 426 миллиардов рублей, сообщает ФНС.

«Изменения в Налоговый кодекс в части увеличения ставки по НДС с 20 до 22% принесли в бюджет за шесть месяцев 2026 года 426 млрд рублей», - говорится в сообщении.

«В рамках корректировки порогов дохода для уплаты налога на добавленную стоимость на УСН налогоплательщики с доходом от 20 до 60 миллионов уже уплатили 108 млрд рублей, а с доходом от 60 до 450 миллионов рублей - 415 млрд рублей», - уточняет ведомство.

Поступления как по страховым взносам, так и по НДФЛ выросли, по данным ФНС, за полгода на 13%, пишет РИА Новости

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