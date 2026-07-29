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Алексей Севастьянов: Проект «ЕКП Псковская» выстраивает прямую связь между жителями и местными компаниями

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Предприниматели из Псковской области могут стать партнерами региональной программы лояльности проекта «ЕКП Псковская». Уже с 1 сентября жителям региона станет доступна карта, которая объединит скидки, бонусы и предложения местных бизнесменов. Об этом пишет депутат Законодательного Собрания области Алексей Севастьянов в соцсети «ВКонтакте».

Фото: правительство Псковской области

По его словам, сейчас идет подготовка к запуску проекта, и бизнесмены могут присоединиться к нему на самом старте. В рамках этой работы состоится форсайт-сессия, посвященная развитию «ЕКП Псковская». На встрече расскажут о проекте, условиях подключения и возможностях для компаний.

«Как региональный координатор партпроекта "Единой России" "Предпринимательство", вижу в этом прямую пользу для местного бизнеса. Это шанс заявить о себе, привлечь новых клиентов и стать частью региональной программы, которая выстраивает прямую связь между жителями и местными компаниями», - пишет Алексей Севастьянов.

Регистрация на сессию открыта до 1 августа.

Напомним, проект «ЕКП Псковская» будет реализован правительством Псковской области при содействии правительства Санкт-Петербурга.

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Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

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