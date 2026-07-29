Алексей Севастьянов: Проект «ЕКП Псковская» выстраивает прямую связь между жителями и местными компаниями

Предприниматели из Псковской области могут стать партнерами региональной программы лояльности проекта «ЕКП Псковская». Уже с 1 сентября жителям региона станет доступна карта, которая объединит скидки, бонусы и предложения местных бизнесменов. Об этом пишет депутат Законодательного Собрания области Алексей Севастьянов в соцсети «ВКонтакте».
Фото: правительство Псковской области
По его словам, сейчас идет подготовка к запуску проекта, и бизнесмены могут присоединиться к нему на самом старте. В рамках этой работы состоится форсайт-сессия, посвященная развитию «ЕКП Псковская». На встрече расскажут о проекте, условиях подключения и возможностях для компаний.
Регистрация на сессию открыта до 1 августа.
Напомним, проект «ЕКП Псковская» будет реализован правительством Псковской области при содействии правительства Санкт-Петербурга.
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