 
Экономика

Сергей Вострецов: Снижение уровня бедности до 6,7% — важная победа для всей страны

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Уровень бедности в России достиг исторического минимума благодаря системной поддержке трудящихся. Такое мнение председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высказал в своем Telegram-канале. 

По данным Минтруда России и Росстата, уровень бедности в стране снизился до рекордных 6,7%. Это исторический минимум за весь период наблюдений. В 2025 году число граждан с доходами ниже границы бедности составило 9,8 млн человек против 10,3 млн годом ранее (7,1%). Об этом сообщает «Рамблер» со ссылкой на выступление главы Минтруда Антона Котякова в Госдуме.

Ключевым фактором успеха стало внедрение единого пособия с 2023 года, которое объединило несколько выплат для семей с детьми и беременных женщин. Эта мера получила значительное бюджетное финансирование и позволила эффективно поддерживать доходы малообеспеченных семей.

Дополнительно на снижение бедности повлияли рост зарплат, доходов от предпринимательской деятельности и собственности.

«Снижение уровня бедности до исторического минимума в 6,7% — это важная победа для всей страны и, в первую очередь, для миллионов российских семей. Мы в профсоюзах СОЦПРОФ давно добивались усиления социальной защиты трудящихся, и результаты налицо: единое пособие реально работает, помогая более 9 миллионам человек. Однако это не повод останавливаться. Профсоюзы продолжают настаивать на дальнейшем повышении реальной заработной платы, особенно в бюджетном секторе и регионах, 
где зарплаты всё ещё отстают от прожиточного минимума. Мы выступаем за индексацию пенсий и пособий выше инфляции, развитие социального партнёрства на предприятиях и создание новых качественных рабочих мест. Бедность не должна касаться тех, кто честно трудится. СОЦПРОФ будет и дальше активно участвовать в формировании политики, направленной на рост благосостояния работников, защиту их прав и обеспечение достойного уровня жизни для каждого россиянина. Только вместе — государство, профсоюзы и бизнес — мы сможем закрепить этот позитивный тренд и двигаться к ещё более амбициозным целям», - сказал Сергей Вострецов.

Это заявление подчёркивает роль профсоюзов в продвижении мер социальной поддержки и их готовность к дальнейшей работе по улучшению положения трудящихся, добавили в СОЦПРОФ. Достижение исторического минимума по бедности отражает эффективность комплексных мер государственной политики. Профсоюзы СОЦПРОФ видят в этом не только статистический успех, но и реальное улучшение качества жизни людей, за которое они последовательно борются. 

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