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Любовь Трифонова: Сельские труженики — настоящая опора Новоржевской земли

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Молочное животноводство остается одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, и результаты работы сельхозтоваропроизводителей — это труд десятков людей, от руководителей до доярок. С начала года валовый надой молока сельскохозяйственными производственными кооперативами Новоржевского муниципального округа составляет 2022 тонны, сообщила глава округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».


Фотографии: Иван Филиппов

В ряде хозяйств Новоржевского муниципального округа поголовье коров сохраняет стабильную численность — это значит, что новоржевским СПК и фермерам удается сохранять стадо и грамотно вести воспроизводство. Валовый надой молока в СПК с начала года составляет 2022 тонны: в СПК «Выбор» — 470 тонн, в СПК «Заря» — 600 тонн, в СПК «Жадрицы» — 952 тонны. Качество молока также соответствует требуемым стандартам. Значительная часть продукции сдается высшим и первым сортом с хорошими показателями по жиру и белку.

Данных положительных результатов сотрудникам новоржевских СПК удается добиться за счет сбалансированных рационов, пишет глава округа: «Грамотное кормление — основа высоких надоев. Хозяйства уделяют много внимания заготовке кормов, их качеству и правильному распределению».

Немаловажна и племенная работа. Обновление стада, работа с породами, улучшение генетики — все это помогает повышать продуктивность из года в год.

Также крупному рогатому скоту регулярно проводят осмотры, вакцинации и профилактику заболеваний. «Это обязательное условие для сохранения здоровья стада и стабильной продуктивности», — прокомментировала Любовь Трифонова.

ИП Иван Филиппов не просто получает молоко, чтобы его реализовать. Предприниматель самостоятельно перерабатывает сырье и выпускает разнообразную молочную продукцию: творог, сметану, йогурты и различные сыры от мягких до выдержанных. Продукция Ивана Филиппова стабильно пользуется спросом не только на территории Новоржевского муниципального округа, но и за его пределами.

ИП Михаил Васильев часть молока сдает на производственное предприятие, а оставшимся снабжает производителя сыров в соседнем муниципальном округе. Такой подход позволяет производителю повысить рентабельность, сохранить максимум полезных свойств сырья и предложить покупателю по-настоящему качественный продукт «от фермы до прилавка».

 
«Спасибо вам, наши сельские труженики, за ваш нелегкий, но благородный труд! Вы все — настоящая опора нашей Новоржевской земли. Желаем вам здоровья, сил, благоприятной погоды и новых успехов в вашем важном деле! Пусть удои растут, а благодарные покупатели всегда находят ваши продукты самыми вкусными», — добавила Любовь Трифонова.
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Пресс-портреты

Трифонова Любовь Мироновна

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

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