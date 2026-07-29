Сокращение посевных площадей привело к росту цен на арбузы и дыни

Средняя розничная цена арбуза в России с 13 по 19 июля 2026 года составила 66,4 рубля за один килограмм, что на 39% больше показателя того же периода годом ранее. Дыня за год подорожала еще сильнее — на 42%, до 151,5 рубля за один килограмм. Об этом свидетельствуют данные еженедельного мониторинга аналитической компании NTech, основанного на информации торговых сетей.

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Причина — в сокращении производства бахчевых, говорят эксперты. В 2021–2025 годах валовой сбор уменьшился на 15,8%, а посевные площади под продовольственные культуры — на 17,7%, до 92,3 тысяч гектар, подсчитала эксперт практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Анастасия Малахова на основе данных Росстата. В 2026 году площади сократились еще на 2,7% год к году.

Снижение производства ограничивает предложение и может поддерживать цены на высоком уровне, считает Малахова. По ее словам, выращивание бахчевых становится менее привлекательным для части аграриев: несмотря на рост розничных цен, значительную долю конечной стоимости формируют логистика и торговая наценка, тогда как затраты производителей на орошение, семена, рабочую силу и перевозку растут. В результате рентабельность такого бизнеса остается нестабильной, что сдерживает расширение посевных площадей.

Дополнительное давление на рынок оказали погодные условия. Цены на арбузы и дыни остаются выше прошлогоднего уровня из-за неблагоприятной погоды и затяжных дождей в ключевых регионах выращивания, рассказал топ-менеджер крупной торговой сети. По его словам, созревание продукции сместилось, а значительная часть урожая поступает в продажу недозревшей, что ограничивает предложение качественных плодов, пишут «Известия».

При этом цены на арбузы уже начали снижаться по мере поступления нового урожая. В июле их средняя стоимость уменьшилась на 25% по сравнению с июнем, до 60 рублей за один килограмм, а минимальная — на 30%, до 35 рублей, рассказала руководитель отдела продвижения агрокластера «Фуд Сити» Диана Емельянова.