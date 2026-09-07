В Псковской области зерновые убраны с 21 тысячи гектаров. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, ход уборочной кампании текущего года обсудили на очередном заседании Общественного совета при ведомстве.

По состоянию на 4 сентября, заготовлено по 14,6 центнера кормовых единиц на условную голову скота. В сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах заготовлено 16,9 тысяч тонн сена, 128,6 тысяч тонн сенажа и 66,8 тысяч тонн силоса

Скошено 34 тысяч гектаров многолетних трав, что составляет 64% к плану.

Зерновые культуры убраны на площади 21 тысяч гектаров, намолочено 100,5 тысяч тонн при средней урожайности 48,0 ц/га. Озимый рапс - с 2,2 тысяч гектаров, получено 5,5 тысяч тонн семян при урожайности 25,0 ц/га.Картофель накопан с площади 0,2 тысяч гектаров, объем составил 6,1 тысяч тонн при средней урожайности 329,0 ц/га. Овощи открытого грунта собраны с площади 29 гектраров, объем составил 2,4 тысяч тонн.

Также сельскохозяйственные товаропроизводители региона полностью обеспечены средствами защиты растений, минеральными удобрениями и качественным посевным материалом. «Объем и степень готовности имеющейся техники позволяют провести все сезонные полевые работы на высоком уровне», - отмечается в сообщении минсельхоза.