День финансиста в России отмечают 8 сентября

Ежегодно 8 сентября в России свой профессиональный праздник — День финансиста, установленный Указом президента РФ от 19 августа 2011 года № 1101, — отмечают работники финансовых органов.

Дата для празднования была выбрана в связи с тем, что 8 сентября (по старому стилю) 1802 года российский император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Министерство финансов. Первым министром финансов, в 1802-1807 годах, стал Алексей Васильев.

Особо крупные реформы в области финансового законодательства были проведены в России при Сергее Витте, который занимал пост министра финансов в 1892-1903 годах. Годы его министерской деятельности также ознаменовались огромным увеличением бюджета и широким развитием государственного хозяйства. Он провел самую успешную в истории России денежную реформу, введя так называемый «золотой стандарт», когда рубль свободно обменивался на золото и превратился в устойчивую мировую валюту.

После Октябрьской революции 1917 года был учрежден Народный комиссариат финансов (Наркомфин) с целью обеспечивать проведение единой финансовой политики в стране. В 1946 году Наркомфин СССР был преобразован в министерство финансов СССР.

В настоящее время Минфин — одно из старейших учреждений России, которое в 2002 году отметило свое 200-летие. На протяжении своей истории Министерство финансов играло, играет и будет играть одну из самых ключевых ролей в проведении финансовой политики страны.

Еще в первой половине 19 века граф Канкрин, один из самых видных и наиболее выдающихся российских министров финансов, который занимал этот пост 21 год, предельно четко сформулировал: «Защита финансов — это защита жизненной силы существования государства».

Именно финансовые работники в полной мере ответственны за «защиту финансов». По основному определению, финансист — это специалист, ведущий крупные денежные операции на легитимной основе, другими словами, на законной основе.

В настоящее время в финансовой системе России работают высококвалифицированные специалисты, ответственные и компетентные, которые способны решить самые сложные задачи, легко ориентируются в тонкостях бюджетного и налогового законодательства. В состав ведомства входят 30 департаментов.

В свой профессиональный праздник поздравления получают все, кто имеет отношение к экономической деятельности, пишет Calend.ru. Среди них чиновники Министерства финансов РФ, банкиры, работники коммерческих отделов предприятий частной и государственной формы собственности. Праздник «своим» считают преподаватели, студенты, аспиранты, выпускники учебных заведений, научные работники данной сферы.

Традиционно в честь праздника проводятся образовательные, просветительские, деловые и культурные мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности населения и компетентности специалистов финансовой системы.

Еще одна традиция этого дня — церемония награждения лауреатов Всероссийской премии финансистов «Репутация». Ее вручают за значимый вклад в развитие российской финансовой системы.