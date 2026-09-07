Аграрии Псковского округа намолотили более 13,8 тысячи тонн зерна

Уборка зерновых колосовых культур вышла на финишную прямую в сельхозпредприятиях Псковского муниципального округа. Всего по сельхозпредприятиям намолочено зерна более 13,8 тысячи тонн, что на 6,7 тысячи тонн больше аналогичного периода прошлого года, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Средняя урожайность зерновых колосовых культур составляет 42,5 центнера с гектара, что на 12 центнеров с гектара больше уровня прошлого года. Полностью завершена уборка зерновых культур в СПК (колхоз) «Передовик», ОПХ «Родина» ООО «ПЗ «Каложицы», ООО «Племрепродуктор «Назия».

Уборка озимой пшеницы завершена во всех сельхозпредприятиях округа. Она убрана с площади 1 864 гектаров (100% от плана), намолот зерна составил более 9,1 тысячи тонн, при средней урожайности 49 центнеров с гектара. Высокую урожайность озимой пшеницы более 54 центнера с гектара получили земледельцы ООО «ПсковАгроИнвест». Яровые зерновые убраны с площади 1 369 гектаров (76% от плана), намолочено более 4,7 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 34,5 центнера с гектара. Наивысшая урожайность ярового ячменя получена в ООО «ПсковАгроИнвест», и составляет 42 центнера с гектара.

Кроме зерновых культур, завершена уборка озимого рапса в ООО «ПсковАгроИнвест», намолочено более 2,3 тысячи тонн. В АО «Агрофирма «Победа» продолжается уборка картофеля. С площади 25 гектар получено 889 тонн. Средняя урожайность составляет 356 центнера с гектара, что на 148 центнеров больше уровня прошлого года.

Сельхозпредприятия параллельно с уборкой урожая ведут пополнение запасов кормов на предстоящую зимовку скота. Продолжается заготовка силосной массы. Уложено в траншеи более 16 тысяч тонн. Еще предстоит убрать 1 631 гектар кукурузы. Также идет подготовка почвы под озимый сев. Приступили к севу труженики СПК (колхоз) «Передовик» и ООО «ПсковАгроИнвест». В структуре зерновых смещение посевов в сторону озимых культур благоприятно сказывается на урожайности. За счет долгого периода вегетации, они в меньшей степени, чем яровые, попадают под климатические перепады в самую критичную фазу. Поэтому урожайность озимых в среднем на 8-10 центнеров с гектара выше, чем яровых. «Важно не упустить данный период. Пожелаем нашим аграриям успехов!» - резюмировала Наталья Федорова.