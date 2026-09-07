 
Экономика

Аграрии Псковского округа намолотили более 13,8 тысячи тонн зерна

0

Уборка зерновых колосовых культур вышла на финишную прямую в сельхозпредприятиях Псковского муниципального округа. Всего по сельхозпредприятиям намолочено зерна более 13,8 тысячи тонн, что на 6,7 тысячи тонн больше аналогичного периода прошлого года, сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова в Мах.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Средняя урожайность зерновых колосовых культур составляет 42,5 центнера с гектара, что на 12 центнеров с гектара больше уровня прошлого года. Полностью завершена уборка зерновых культур в СПК (колхоз) «Передовик», ОПХ «Родина» ООО «ПЗ «Каложицы», ООО «Племрепродуктор «Назия».

Уборка озимой пшеницы завершена во всех сельхозпредприятиях округа. Она убрана с площади 1 864 гектаров (100% от плана), намолот зерна составил более 9,1 тысячи тонн, при средней урожайности 49 центнеров с гектара. Высокую урожайность озимой пшеницы более 54 центнера с гектара получили земледельцы ООО «ПсковАгроИнвест». Яровые зерновые убраны с площади 1 369 гектаров (76% от плана), намолочено более 4,7 тысячи тонн зерна. Средняя урожайность составляет 34,5 центнера с гектара. Наивысшая урожайность ярового ячменя получена в ООО «ПсковАгроИнвест», и составляет 42 центнера с гектара.

 

Кроме зерновых культур, завершена уборка озимого рапса в ООО «ПсковАгроИнвест», намолочено более 2,3 тысячи тонн. В АО «Агрофирма «Победа» продолжается уборка картофеля. С площади 25 гектар получено 889 тонн. Средняя урожайность составляет 356 центнера с гектара, что на 148 центнеров больше уровня прошлого года.

Сельхозпредприятия параллельно с уборкой урожая ведут пополнение запасов кормов на предстоящую зимовку скота. Продолжается заготовка силосной массы. Уложено в траншеи более 16 тысяч тонн. Еще предстоит убрать 1 631 гектар кукурузы. Также идет подготовка почвы под озимый сев. Приступили к севу труженики СПК (колхоз) «Передовик» и ООО «ПсковАгроИнвест». В структуре зерновых смещение посевов в сторону озимых культур благоприятно сказывается на урожайности. За счет долгого периода вегетации, они в меньшей степени, чем яровые, попадают под климатические перепады в самую критичную фазу. Поэтому урожайность озимых в среднем на 8-10 центнеров с гектара выше, чем яровых. «Важно не упустить данный период. Пожелаем нашим аграриям успехов!» - резюмировала Наталья Федорова.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026