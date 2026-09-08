Псковская область заняла 62 место в рейтинге регионов по рынку труда

Псковская область заняла 62 место среди российских регионов по рынку труда, следует из результатов исследования РИА Новости.

При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение.

Итоговый рейтинговый балл у Псковской области составляет 61,5 за 2025 год и 59,49 за 2024 год.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

2 место - Санкт-Петербург;

5 место - Ленинградская область;

47 место - Калининградская область;

48 место - Мурманская область;

51 место - Новгородская область;

53 место - Вологодская область;

67 место - Республика Карелия;

69 место - Архангельская область;

75 место - Ненецкий автономный округ.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда для работников в целом по стране в 2025 году немного улучшилась. Значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2024 годом увеличилось на 1,42 пункта, а диапазон изменения составил 6,69 - 97,57 на шкале от 1 до 100.

По сравнению с прошлогодними результатами, регионы-лидеры в основном сохранили свои позиции. Первые четыре места остались без изменений. Лидерами по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 97,57 и 93,26 соответственно. Третье место сохранила за собой Московская область с 91,59 балла. На четвертом месте осталась Республика Татарстан (85,71 балла), на пятую позицию поднялась Ленинградская область (81,08 балла). В целом, в первой десятке по составу произошло два изменения – в нее вошли Нижегородская область и Тюменская область, а покинули Республика Башкортостан и Красноярский край.

По итогам 2025 года наибольшее увеличение рейтингового балла произошло в Кабардино-Балкарской Республике (+7,76 балла), Чеченской Республике (+6,13 балла) и в Карачаево-Черкесской Республике (+4,92 балла). Всего же рост значения рейтингового балла произошел в 75 регионах.