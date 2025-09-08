Псковcкая обл.
Экономика

Псковская область сохранила 61 место в рейтинге регионов по рынку труда

08.09.2025 14:03

Псковская область заняла 61 место среди российских регионов по рынку труда, следует из результатов исследования РИА Новости.

Для оценки рынка труда в субъектах РФ аналитики провели исследование и подготовили рейтинг регионов по рынку труда по итогам 2024 года. При расчете были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение.

Итоговый рейтинговый балл у Псковской области составляет 63,98 за 2024 год и 58,13 за 2023 год.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

  • 2 место - Санкт-Петербург;
  • 7 место - Ленинградская область;
  • 43 место - Новгородская область;
  • 44 место - Калининградская область;
  • 45 место - Вологодская область;
  • 47 место - Мурманская область;
  • 65 место - Архангельская область;
  • 67 место - Республика Карелия;
  • 75 место - Ненецкий автономный округ. 

Как отмечают аналитики, результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда для работников в целом по стране в 2024 году улучшилась. Значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2023 годом увеличилось на 4,57 пунктов, а диапазон изменения составил 98,04 – 6,73.

По сравнению с предыдущими результатами, регионы-лидеры в основном сохранили свои позиции. Первые четыре места остались без изменений. Лидерами по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 98,04 и 97,95 соответственно. Третье место занимает Московская область с 97,51 баллов. 

Нижние позиции рейтинга занимают Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 40. По сравнению с итогами 2023 года число таких субъектов РФ снизилось на три. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы.

Напомним, в прошлом рейтинге Псковская область также заняла 61 место в рейтинге регионов по рынку труда. 

Источник: Псковская Лента Новостей
