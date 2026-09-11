Спрос на новый iPhone в РФ может оказаться на 25% ниже прошлогоднего

Предзаказы на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max не превысили прошлогодние показатели, сообщили ритейлеры. Это отличается от динамики последних лет, когда количество смартфонов, забронированных до начала продаж, стабильно росло.

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«Интерес к iPhone стабильный, соответствует прогнозам продаж. Видим спрос на Duo, он выше, чем предзаказы по «раскладушкам» других брендов», — добавили в МТС.

Впрочем, некоторые продавцы зафиксировали существенный рост интереса к новым флагманам Apple. В «М.Видео» сообщили, что количество предзаказов на 18 Pro и 18 Pro Max оказалось примерно на 40% выше, чем на модели предыдущего поколения.

В целом продажи 18 Pro и 18 Pro Max могут оказаться на 15–25% ниже предыдущего поколения, считает эксперт НТИ по беспроводной связи Олег Яблоков. По его мнению, самой обсуждаемой новинкой станет Duo, цена которого стартует почти от 300 тыс. рублей. Этот гаджет стал самым дорогим iPhone в истории. На первых этапах продаж он может опередить отдельные модели Samsung, Huawei и Honor по числу заявок и выручке, допустил эксперт.

«Однако ажиотаж не следует путать с массовым спросом. При осеннем начале поставок в России до конца года может быть продано около 5–15 тысzx таких аппаратов. В штуках Apple вряд ли обгонит Samsung и Huawei», — полагает он.

Прямой конкуренции с Samsung, которому сейчас принадлежит около 72% российского рынка складных смартфонов, не возникнет, считает ведущий эксперт Центра стратегической поддержки отечественных технологий Анастасия Безрукова. По ее мнению, у брендов разные аудитории, ценовые сегменты и мотивы для покупки. Apple не столько отберет долю у конкурентов, сколько создаст новый верхний ценовой сегмент, которого ранее на рынке практически не было.

Спрос на iPhone в России продолжает снижаться из-за проблем с доступностью, установкой и обновлением приложений, отметил старший бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк. По его мнению, в перспективе продажи новых моделей могут показать отрицательную динамику по сравнению с линейкой 17-й серии, пишут «Известия».

Существенных технологических изменений корпорация при этом не предлагает, считает эксперт.