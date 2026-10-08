СоюзМаш и Лига содействия оборонным предприятиям обсудили связку науки, государства и индустрии

Центральной темой расширенного заседания Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» стало совершенствование механизмов взаимодействия государства, науки и индустрии в сфере технологического развития страны. Об этом сообщил депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото: Александр Козловский / Мах

Открывая заседание, председатель Союза машиностроителей России, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов обозначил стратегический уровень повестки — необходимость связать научные результаты, технологические решения и промышленное производство в единую систему, ориентированную на конечный результат.

«Практическая работа по этой линии уже ведется совместно с Минобрнауки России. В рабочую группу по синхронизации законодательства вошли четыре представителя Союза, что дает промышленному сообществу возможность участвовать в выработке решений и соотносить их с реальными потребностями предприятий», — добавил Александр Козловский.

Президент Лиги содействия оборонным предприятиям, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в своем выступлении сделал акцент на качестве регулирования и необходимости сокращать путь от научной разработки до серийного решения. По его мнению, технологическое развитие требует не только совершенствования нормативной базы, но и постоянного взаимодействия заказчика, науки и промышленности, а также поддержки инженерных команд и молодых специалистов. При этом важно четко разделять разные по природе процессы — научный поиск и разработки, ориентированные на конкретный результат.

Практическим наполнением повестки стала программа на площадке Роскосмоса. Перед основной частью заседания руководство СоюзМаш России посетило Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева. «Мы ознакомились с производством ракетно-космической техники, осмотрели основную продукцию предприятия и встретились с молодыми специалистами. Представленные технологические решения стали практическим фоном для дальнейшего разговора о законодательных механизмах, от которых зависят скорость внедрения разработок и эффективность инвестиций в новые технологии», — рассказал Александр Козловский.

По словам парламентария, особое значение эта повестка приобретает с началом работы Государственной Думы IX созыва и предстоящим рассмотрением федерального бюджета.

«Через комитет Госдумы по промышленности и торговле проходят девять государственных программ. Поэтому экспертным структурам Союза и Лиги важно своевременно сформировать консолидированную позицию промышленного сообщества. В связи с этим работа экспертных советов, комитетов и комиссий Союза и Лиги продолжает трансформироваться. Основной критерий — не формальная активность, а практическая отдача: законодательные инициативы, предложения по настройке мер государственной поддержки и решения, востребованные предприятиями», — подчеркнул Александр Козловский.

На заседании участники встречи также рассмотрели текущие проекты Союза и Лиги. Так, в конце сентября стартовал новый сезон многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда». С этого года наряду со школьниками в ней примут участие учащиеся организаций среднего профессионального образования.