«Стартапы: все этапы»: первые результаты реализации проекта

Продолжается реализация проекта «Стартапы: все этапы», направленного на создание условий для раннего вовлечения школьников в

технологическое предпринимательство и получение ими первого практического опыта разработки собственных проектов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила автор проекта, директор технопарка «Электрополис», заместитель куратора по молодежным проектам Псковского регионального отделения СоюзМаш России Ирина Белова.

Фото: Ирина Белова

Программа помогает старшеклассникам последовательно пройти основные этапы создания стартапа: от выявления актуальной проблемы и формирования идеи до разработки решения, создания проектной команды, проверки гипотез и подготовки собственной разработки к презентации.

В рамках проекта школьники знакомятся с основами технологического предпринимательства, развивают предпринимательские и надпрофессиональные компетенции, учатся работать в команде, презентовать свои идеи и оценивать перспективность собственных решений. Важной особенностью проекта является его практическая направленность — полученные знания участники сразу применяют при работе над собственными инициативами.

На сегодняшний день в рамках проекта сформировано уже шесть стартап-команд. За каждой из них — собственная идея, первые результаты командной работы и возможность пройти дальнейший путь развития проекта при поддержке наставников.

Формирование первых команд — важный результат проекта и показатель интереса школьников к технологическому предпринимательству. Участники получают возможность не только узнать о стартапах и бизнесе, но и попробовать себя в роли создателей собственных проектов, научиться работать с идеями и превращать их в конкретные решения.

В дальнейшем команды продолжат работу над своими проектами, будут проверять гипотезы, развивать бизнес-модели и готовиться к презентации своих разработок. Проект «Стартапы: все этапы» реализуется ПООО «Союз возрождения Псковского края» в рамках победы во втором конкурсе Фонда президентских грантов в 2026 году.

Программа призвана сформировать у школьников устойчивый интерес к технологическому предпринимательству и дать им возможность сделать первые практические шаги на пути от идеи до собственного проекта.