Производство сельхозпродукции в Псковской области может вырасти на 30% к концу года

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Псковской области за семь месяцев составил 38 миллиардов рублей. По итогам года показатель может увеличиться еще на 30%. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Николай Романов в эфире ГТРК «Псков».
По словам министр сельского хозяйства, основной вклад в рост вносит растениеводство, которое в этом году демонстрирует значительно более высокие результаты по сравнению с прошлым годом.
Министр отметил, что в прошлом году неблагоприятные погодные условия существенно повлияли на показатели растениеводства. В этом году ситуация изменилась: отрасль показывает значительный прирост, тогда как животноводство сохраняет стабильные результаты.
По данным Николая Романова, средняя урожайность сельскохозяйственных культур в регионе за семь месяцев составила 42,8 центнера с гектара. В отдельных хозяйствах этот показатель превышает 60 центнеров. «И погода, и технологии, и люди», — так министр объяснил причины улучшения результатов.