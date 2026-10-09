Производство сельхозпродукции в Псковской области может вырасти на 30% к концу года

Объем производства сельскохозяйственной продукции в Псковской области за семь месяцев составил 38 миллиардов рублей. По итогам года показатель может увеличиться еще на 30%. Об этом рассказал министр сельского хозяйства региона Николай Романов в эфире ГТРК «Псков».

«Для нашего региона это (объем производства в 38 млрд рублей - ред.) много. А что касается в целом, конечно, мы до конца года еще больше прибавим. Процентов на 30. Это результат только за семь месяцев. И, соответственно, есть с чего прибавлять. Это и животноводство, и самое главное, растениеводство. Потому что в этом году у нас совсем другой результат, чем был в прошлом году», - подчеркнул Николай Романов.

По словам министр сельского хозяйства, основной вклад в рост вносит растениеводство, которое в этом году демонстрирует значительно более высокие результаты по сравнению с прошлым годом.

«Конечно, объем продукции увеличился, но цена продукции уменьшилась. Если бы одинаково увеличился объем продукции и увеличилась цена продукции, тогда было бы еще больше», — пояснил Николай Романов.

Министр отметил, что в прошлом году неблагоприятные погодные условия существенно повлияли на показатели растениеводства. В этом году ситуация изменилась: отрасль показывает значительный прирост, тогда как животноводство сохраняет стабильные результаты.

По данным Николая Романова, средняя урожайность сельскохозяйственных культур в регионе за семь месяцев составила 42,8 центнера с гектара. В отдельных хозяйствах этот показатель превышает 60 центнеров. «И погода, и технологии, и люди», — так министр объяснил причины улучшения результатов.